頂住北京壓力！UN專員卸任前公布報告　揭露新疆人權實況

聯合國人權事務高級專員（the UN High Commissioner for Human Rights）巴舍萊（Michelle Bachelet）在8月31日任期結束前的最後一刻，終於公布了外界關注多時的新疆人權報告，聲稱新疆確實發生「嚴重的侵犯人權行為」，呼籲國際社會緊急關注。在報告正式發布前，中國常駐聯合國代表張軍才重申堅決反對的立場，強調報告內容對任何人都沒有好處，所謂的新疆問題完全是出於政治目的編造的謊言。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，巴舍萊於當地時間週三，在她正式卸任前一刻，違背北京意願，發布了一份關於中國對待新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的報告。報告的結論是，該地區發生了嚴重侵犯人權行為，主要歸因於北京針對維吾爾族和其他主要穆斯林社區的「反恐和反極端主義」戰略應用。報告指出，先前國際社會有關維吾爾族人遭酷刑虐待，包括強迫醫療、惡劣拘留條件，以及基於性別的暴力事件指控，都是「可信的」，呼籲國際社會緊急回應中國在打擊恐怖和極端主義的行動中，侵犯人權行為，並警告中方可能已構成危害人類等國際罪行。巴舍萊於今年5月正式拜訪中國，事後卻因為遲遲沒有發表有關新疆視察結果的報告而飽受批評，在那之後她表示不打算尋求連任，坦言自己面臨極大的壓力，但承諾會在卸任前將報告發出。該份報告發表後，中國駐聯合國代表團立刻駁斥，聲稱該份報告基於「虛假信息和謊言」，扭曲了中國的法律和政策。涉嫌違反一中原則！天津查扣1321本印有「中華民國」圖書戈巴契夫逝世製造優勢？外媒：蒲亭可能趁機宣揚侵烏有理經濟差、疫情燒！中國地方財政吃緊 「花式罰款」亂象多北京力求維穩狂燒錢！10年翻倍、年撒破兆 超車國防預算