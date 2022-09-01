南港男當街持開山刀砍前女友！女3天前報案警未受理跟騷
台北市南港區29日發生一起情殺案，一位40歲陳姓男子在大街上拿開山刀追砍29歲的葉姓前女友，葉女身中4刀送醫，所幸沒有生命危險。陳男光天化日下當街砍人，場面相當驚悚。而事實上，案發前3天葉女才向新北市海山警分局報案，指陳男多次騷擾，但警方沒有依跟蹤騷擾防制法受理，僅以家庭暴力防制法、恐嚇罪嫌受理，引發討論。
回顧本案，陳男和葉女為前男女朋友關係，但已分手約4個多月，陳男多次想找葉女談復合遭拒，他心有不甘遂拿出預藏開山刀到南港區三重路一帶盯哨，等到葉女出現後一路尾隨，雙方發生嚴重爭執，陳男情緒激動竟直接拿出開山刀朝對方頭臉、腹部、手部多處猛砍，警方獲報後出動快打部隊到場，陳男一見員警隨即棄刀投降，當場遭壓制逮捕並戒護送醫，於30號晚上遭到法院裁定收押。
遺憾的是，葉女案發3天前曾去新北市海山警分局報案，指陳男多次騷擾自己，但當時受理員警並未依跟騷法處置，對陳男開出書面告誡約制，而僅以家庭暴力防制法、恐嚇罪嫌受理，協助葉女申請保護令，但直到砍人案發生當天，保護令也還未來得及核發。
海山分局表示，葉女當時報案並未提告跟騷，但新北婦幼警察隊則認為，葉女所描述的情節已符合反覆或持續騷擾，構成跟騷法處理的要件，警方原則上應該同時使用家暴法與跟騷法處置，可以提供當事人更完整的保護。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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