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南港男當街持開山刀砍前女友！女3天前報案警未受理跟騷

▲台北市南港區29日發生一起砍人案，陳男大街上砍殺前女友，於30日遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）
▲台北市南港區29日發生一起砍人案，陳男大街上砍殺前女友，於30日遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-01 09:51:46

台北市南港區29日發生一起情殺案，一位40歲陳姓男子在大街上拿開山刀追砍29歲的葉姓前女友，葉女身中4刀送醫，所幸沒有生命危險。陳男光天化日下當街砍人，場面相當驚悚。而事實上，案發前3天葉女才向新北市海山警分局報案，指陳男多次騷擾，但警方沒有依跟蹤騷擾防制法受理，僅以家庭暴力防制法、恐嚇罪嫌受理，引發討論。

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▲北市南港發生砍人案，一名40歲的陳姓男子因感情因素，多次想找29歲葉姓前女友談判，但屢屢遭拒，陳男竟趁午休時間一路尾隨葉女，雙方進而爆發口角，隨後陳男手持預藏的開山刀，朝對方一頓猛砍，葉女身受重傷，趕緊跑到附近豆漿店求救。（圖／翻攝畫面）
▲北市南港發生砍人案，一名40歲的陳姓男子因感情因素，多次想找29歲葉姓前女友談判，但屢屢遭拒，陳男竟趁午休時間一路尾隨葉女，雙方進而爆發口角，隨後陳男手持預藏的開山刀，朝對方一頓猛砍，葉女身受重傷，趕緊跑到附近豆漿店求救。（圖／翻攝畫面）
回顧本案，陳男和葉女為前男女朋友關係，但已分手約4個多月，陳男多次想找葉女談復合遭拒，他心有不甘遂拿出預藏開山刀到南港區三重路一帶盯哨，等到葉女出現後一路尾隨，雙方發生嚴重爭執，陳男情緒激動竟直接拿出開山刀朝對方頭臉、腹部、手部多處猛砍，警方獲報後出動快打部隊到場，陳男一見員警隨即棄刀投降，當場遭壓制逮捕並戒護送醫，於30號晚上遭到法院裁定收押。

遺憾的是，葉女案發3天前曾去新北市海山警分局報案，指陳男多次騷擾自己，但當時受理員警並未依跟騷法處置，對陳男開出書面告誡約制，而僅以家庭暴力防制法、恐嚇罪嫌受理，協助葉女申請保護令，但直到砍人案發生當天，保護令也還未來得及核發。

▲台北市南港區29日發生一起砍人案，陳男大街上砍殺前女友，今（30）日檢方聲押。（圖／翻攝畫面）
▲陳男被警方當場逮捕，但葉女其實3天前就有向新北市海山警分局報案，然仍沒能阻止砍人案發生。（圖／翻攝畫面）
海山分局表示，葉女當時報案並未提告跟騷，但新北婦幼警察隊則認為，葉女所描述的情節已符合反覆或持續騷擾，構成跟騷法處理的要件，警方原則上應該同時使用家暴法與跟騷法處置，可以提供當事人更完整的保護。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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