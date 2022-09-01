王浩宇出手了！修掉廖老大「飲料杯圖案」飆質感 網驚艷
「賽車教父」廖老大日前跨界成立手搖飲品牌「阿娘喂」，之後時常引起社會熱議，而他昨（31）日爆出暫停400間店加盟的消息，再度掀起網民討論，對此王浩宇也在臉書上分享他替廖老大改造飲料杯的設計，照片曝光後令不少人驚呼：「這個設計真的質感提升超多！」
王浩宇昨日在臉書中發文，只見他將廖老大的飲料杯設計大改造，拿掉了最有辨識度的頭像，並融入了賽車風格，整杯同樣是黃底黑字，但只留下「BOSS LIAO」、「阿娘喂！」及廖老大親筆簽名，且更換了字體，他表示：「請夥伴生活的設計團隊，協助廖老大重新設計杯子，融入廖老大最自豪的賽車，每一杯飲料都有在賽道觀賽的爽快感。」
王浩宇還直言，廖老大若不嫌棄，這個設計可以無償提供料老大體系使用，「紙杯的質感至少提升一個層次，至於整個店裝的設計，也歡迎廖老大約我的團隊一起討論，拿著這杯飲料，走在路上會跟開賽車一樣有風」。
而貼文曝光後，不少網友被新造型驚豔，留言驚呼，「哈哈，美感和識別度真的不錯」、「美感教育從你我開始，台灣會更好」、「原本的設計，我連去買飲料都需要極大的勇氣，但你的設計我可以」、「講真的，真的不錯」、「這個設計真的質感提升超多」，但也有人喊：「可是那個臉很經典耶XD 」。（編輯：賴禹妡）