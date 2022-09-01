股匯齊挫　新台幣早盤再回貶逼近30.5元

市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）恐激進升息的憂心揮之不去，美股續收黑，美元指數再觸及109，亞洲貨幣兌美元仍呈現疲軟，台北股、匯市今（1）日早盤亦同步走跌，台股盤中大跌近300點，新台幣兌美元再回貶靠向30.5元，一度來到30.496元、貶值6.1分。
美股4大指數持續走弱，台股今日早盤也跟跌近300點之多，下殺來到14793點，美元指數則再觸109，亞洲主要貨幣兌美元仍是軟趴趴，尤其在南韓央行稱高通膨時間恐比預期長，並宣稱不會比Fed更早結束貨幣緊縮，韓元今日早盤再貶至1350.15兌1美元，日圓兌美元也逼近140價位，來到139.62兌1美元，倒是人民幣兌美元中間價升至6.8821，離岸人民幣則走貶來到6.9135附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.470元、貶值3.5分開出後，在台股大跌近300點及亞幣兌美元持續走貶下，新台幣也再向30.5元靠攏，一度來到30.496元、貶值6.1分，但在台股跌勢未進一步擴大下，新台幣兌美元目前在30.46元震盪。
匯銀認為，美國聯準會主席鷹派言論效應持續，外資繼續在台股提款並匯出，也使得昨日盤中一度貶破30.5元，但出口商也因美元價位甜美拋匯意願增加，目前看來除非有特定事件讓美元更強，否則央行應該不會這麼快就棄守30.5元關卡。