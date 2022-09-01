勞團盼最低工資2.8萬　資方委員：做夢容易、現實不可能

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江健興指出，這一波通膨來得又急又快，一般民眾皆明顯有感，台灣物價指數（CPI）自今年3月開始已連續5個月突破3%以上，因CPI不斷上漲，導致痛苦指數（失業率+通膨指數）持續升高，已連續2個月突破7，且預測今年經濟成長率為3.76%，雇主賺錢應讓勞工分享。
他說，資方說調漲基本工資會造成物價波動，這是錯誤說法，像今年基本工資調了5.21%，但物價波動卻是從去年就開始，尤其是食品業最嚴重，雞蛋漲了30%以上，導致5.21%調漲無感，呼籲今天審議會調幅要符合社會勞工的需要、維持基本生活所需、讓經濟更活絡，訴求月薪調高至28,000元、時薪調高至186元，調幅皆為11%。
台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋提到，基本工資調漲是底層勞工唯一加薪機會，總統蔡英文曾喊出月薪達30,000元，今年若不調高，只剩2年更不可能，希望總統兌現承諾，另外也希望總統落實《最低工資法》立法，呼籲行政院儘速將草案送至立法院審議，以建立法制化、專業化的最低工資調整制度，讓基本工資具客觀因素及參採指標調整制度化，讓勞工及企業皆有所依循。
許語表示，疫情連3年，產業界的「資本」都消失了，昨天一位餐廳老闆說，自己賺了15年都在這3年賠光，產業界還在硬撐，只是因為不願意丟失一手建立的事業，因此他不反對調漲，只是要在適當、合理、適度調整，調漲太高會傷害產業經營意願、屆時關廠歇業會很多。
他提到，受疫情、俄烏戰爭影響，全球原物料上漲、通膨嚴重，產業界也是受害者，明年疫情、俄烏戰爭、通膨是否走軟還未定，再加上台經院公布7月訂單萎縮，全世界預測明後2年，國際經濟情勢都不好，因此月薪要調高到28,000元很難，「做夢很容易、現實狀況不可能」，就像大家都沒想到會有全球疫情，「人算不如天算、天意不可違」，建議調漲幅度不要用百分比換算、訂出適當金額較可行。
資方審議委員、台灣區電機電子工業同業公會代表鄭富雄說，受疫情影響，調高到28,000元對許多「慘業」，如餐飲、旅遊、觀光業的影響、傷害很大。
對於基本工資能否分產業類別訂定。鄭富雄認為，台灣太小、各地方流動率大、算是一日生活圈，不需要分產業類別，希望大家今天能理性溝通，不要「討價還價」。