蔡適應台北大學論文涉抄襲　時力控「連維基、百度都抄」

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陳志明表示，蔡適應在立院的學歷資料已更新為國立臺北大學都市計劃研究所博士，蔡適應在2020年獲得博士學位，但是接獲民眾檢舉論文涉嫌抄襲，經過比對發現論文不僅馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，包含基隆市長林右昌投書媒體的內容、結論抄襲比例達33％，更抄襲維基百科、中國大陸百度百科等。
陳志明表示，蔡適應的論文連中國大陸百度百科內容也抄，其中甚至有一整頁完整一字不漏複製貼上的情況，時力將具名向台台北大學提出檢舉。
江欣怡表示，研究論文的結論必須有高度的原創性，但是比對發現蔡適應的論文結論10頁中有6頁中又抄襲內容，抄襲比例達33％，「請問你都市計畫的專業研究在哪裡？」
劉仕傑表示，除了前述提到的抄襲情形，竟發現蔡適應的博士論文存在逐字抄錄抄襲中國百度網、維基百科的情形，這種狀況，相信只有寫過論文的人都難以想像。他請問台北大學，學校難道同意博士論文可以抄襲百度和維基嗎？
此外，劉仕傑也在現場公布其他涉嫌嚴重抄襲的頁數，並一一提出對照。其中，在第81頁出現全頁百分之百逐字抄襲吳明容2004年的學位論文之情形，劉仕傑批評，這根本是在踐踏學術尊嚴。劉仕傑敬告蔡適應，切莫想用在前一頁有提到轉引就想解釋這樣就沒有抄襲，相信每個國人心中都有一把尺。
劉仕傑說，希望蔡適應要誠實的針對比對出涉嫌抄襲的部分做出說明，不要試圖用政治抹黑，或甚至是指鹿為馬的方式為自己開脫，當一個誠實的人，相信這才是國人希望看見的。