啦啦隊女神被狂粉跟車！小龍女頂風雨繞路：只想早點回家
味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》正妹成員君白，昨（30）日結束比賽應援工作後就自行騎車回家，卻沒想到被人跟蹤，害她得繞一大段路，雖然最終平安無事，但這個可怕的經驗，也讓她忍不住怒吼有心人士「麻煩請自重」。
君白昨日晚間在IG限時動態上PO文抱怨：「騎車風吹雨淋還要被跟車，真的是下班後最ㄎㄅ的一件事情，麻煩請自重。」由於颱風軒嵐諾外圍環流影響，昨天晚間在天母就降下一陣一陣大雨，怎料卻碰上被人跟蹤的恐怖狀況，所幸君白最終平安無事，但她仍決定分享這段可怕的經歷，「為了避免被持續跟車的危險，在外面繞了好大段路。」
她透露，當時時間太晚，雨又很大而自己卻還沒回到家，也讓家人十分擔心紛紛打電話，這讓君白相當無奈，並拍下自己到家後的狼狽模樣，直呼「我只想早點回家休息而已，希望大家下班後能目送女孩，而不是讓我們要很辛辛苦苦地繞遠路避免被跟後才敢能回家」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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