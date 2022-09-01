特企／遠百推出中秋特輯　應景好禮巧思上市！

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輕量巧吃：月餅50 g~125g是主流，精巧可以多吃幾款、嘗得更過癮。
包裝巧思：不少外包裝具環保概念，可以當壁燈、手遊，減少資源浪費。
茶品巧融：無論是搭配的茶飲，或是融入月餅內餡，解膩就是這一味。
烤肉巧搭：哇哇哇，中秋烤肉不用愁，美味即食成品便利上桌。
推薦商品
香格里拉台南遠東國際大飯店 賞月．享味
今年打造全新精緻月餅禮盒，以寓意幸福、美滿、富足的圖騰為主軸，運用雷射雕刻立體窗花，融入強烈對比色彩營造整體深層次感，勾勒出新潮又復古的風格，打造亮眼吸睛、最溫暖的中秋禮盒。
「賞月．享味」奶黃月餅口味在傳統中求創新，禮盒內含廣式奶黃月餅，口味有金沙奶黃、夏威夷豆奶黃、奶黃肉鬆口味各2入。夏威夷豆、鹹香肉鬆與香甜奶黃月餅相結合，為傳統美點帶來新滋味。每個90g 6入建議售價1,288元，常溫保存28天。
香格里拉台南遠東國際大飯店 賞月．豐味
「賞月．豐味」綜合水果酥禮盒內含愛文芒果酥3入、桂圓酥3入、紅藜蔓越莓酥4入，愛文芒果酥以在地成熟的愛文芒果，金黃色細嫩的果肉帶著獨特的香氣，讓烘烤成金黃色的酥皮緊緊的抱住香甜微酸的芒果，真是香酥誘人。桂圓酥新鮮摘採的老欉龍眼，以古法柴燒慢燻法製成黑鑽石桂圓，每顆飽滿透著琥珀色的果肉，再搭配香酥略帶起司微鹹口味的外皮，一口咬下吃得到顆顆果粒以及濃郁的桂圓燻香。紅藜蔓越莓酥最夢幻粉嫩的甜點水果酥，豔紅的蔓越莓內餡，顆顆蔓越莓粒有如紅寶石般璀璨，每一口咬下品嘗到紅藜麥微微細粒又微酸口感。每個40 g 10入建議售價699元，常溫保存60天。
香格里拉台北遠東國際大飯店 遠東．月圓
香宮點心師傅嚴選四款柔軟油潤的經典傳統廣式月餅，內含港式經典的蓮蓉蛋黃、台灣特色食材的椴木香菇滷肉、創新的紅藜山藥五穀雜糧，以及黑芝麻杏仁，養生與美味兼具，搭配現代時尚感的亮眼橘色禮盒，光彩奪目，是送禮的最佳首選。「遠東．月圓」月餅禮盒每個約50g 8入建議售價980元、8月26日前預購享有優惠，未開封常溫保存30天。
台北文華東方酒店 創意巧克力月餅禮盒
今年限量推出時尚典雅的中秋月餅及多樣禮盒，甜而不膩的細緻優雅風味，為團圓食刻帶來最甜蜜的極致幸福滋味。「創意巧克力月餅禮盒」行政西點主廚趙崇曦精心打造的夢幻逸品，口味結合中式甜品元素，包含紫米桂花酒釀、黑糖桂圓紅棗、芝麻松子果仁糖各2入，巧手玩味打造出香郁味醇、優雅滑順的精品級月餅。每顆 55±3g 6入建議售價3,880元，需冷藏7°C以下保存、28天內食用完畢。
晶華酒店 賞月
拔絲麻糬雙拼桃山月餅禮盒，桃山月餅取用在地食材玉井芒果、東山芭樂、東勢葡萄、麻豆白柚，拔絲月餅內含大甲芋頭、金山地瓜、萬丹紅豆、壽豐芝麻，搭配有記茗茶文山包種茶37.5g，餅香好茶來佐。每入84g±5g 8入建議售價1,680元，常溫保存25天。
寒舍集團 吟秋賞廣式月餅禮盒
「吟秋賞」廣式月餅禮盒、「詠桂集」珍藏月餅禮盒、「頌月曲」蛋黃酥禮盒古三款禮盒設計都採古厝窗花包裝。「吟秋賞」廣式月餅禮盒內含XO蛋黃、棗泥核桃、蓮蓉蛋黃、鹽花鳳梨、蜜柚香蘋、金沙映粵六種口味，鹽花鳳梨嚴選台灣金鑽鳳梨揉合法國鹽之花，鹹甜滋味併發，展現豐富層次。蜜柚香蘋選用台南白柚參入酸甜芬芳脆蜜蘋果，果香清新甜美，交織出美好味覺享受。每個150g 6入建議售價1,400元，冷藏保存14天。
圓山大飯店 月光寶盒精緻月餅
內含黑芝麻流心、奶黃流心、香濃栗子、宜蘭金棗、雪藏芋泥、柚香檸檬月餅6入，搭配圓山烏龍茶6包。月光寶盒盒裝可以當壁燈，充滿藝術氣息。建議售價1,680元，常溫保存1個月。
福華大飯店 桂月蘇式月餅禮盒
傳統輕柔多層的蘇式餅皮在江南春師傅手藝中創新意與各式內餡結合，櫻桃鴨咖哩的辛香、香蘭腰果仁自帶清甜香氣，令人一吃上癮。櫻桃鴨咖哩、烏豆沙蛋黃、古早味魯肉、香蘭腰果仁、五穀蔓越莓、棗泥核桃仁，每種口味2入，12入建議售價1,680元、常溫保存14天。
老爺大酒店 月光寶盒禮盒
禮盒盒裝結合手遊設計，可以來上一場手指足球，文創趣味十足。內含巧克力夏威夷果仁、酒釀桂圓蛋黃、咖哩滷肉、白蓮蓉蛋黃、烏龍茶脆梅、蔓越莓五穀，6入建議售價1,380元，常溫保存35天。
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 月見繽紛中秋禮盒
日勝生加賀屋以真心款待的服務精神、一期一會的心情，持續提供每一位賓客無微不至的感動。「月見繽紛」中秋禮盒融合日本文化元素及日勝生加賀屋特色，外盒以日式華麗優雅、厚實的和傘概念設計，盒面像一幅栩栩如生的畫，有金黃夕陽、皎潔白月、無憂嬉戲的玉兔。嚴選月見繽紛禮盒使用源自日本的「桃山餅皮」，製程依靠師傅長年的經驗累積，以白豆沙和蛋黃調配而成，開創出「餡包餡」作法，甜而不膩、少油低熱量更健康。內含紅豆玄米、黑芝翡翠、金栗焙茶、濃醇芝麻月餅4入，香濃蜜起士、可可蛋糕4入，琉璃琥珀糖1入，建議售價1,380元，常溫保存28天。
豚二郎 呼朋引伴烤肉組
台灣豬肉的守護神，希望每一口安心肉品帶來的幸福感，就是豚二郎想要傳遞的飲食感受。歡天喜地大四囍香腸禮盒適合烤肉，一次備足可以選購呼朋引伴烤肉組，內含日式神盾梅花350g、培根燒烤片300g、媽媽烤肉片250g、鮮蒜香腸300g、脆口串獅丸240g全豬派上場建議售價1,380元、特價988元，冷凍保存6個月。
鄧師傅 月圓烤肉派對組
高雄飄香38年的老字號，將西式料理精神融入中餐，賦予了每道料理獨樹一格的好滋味。派對組為即食美味，內含波本煙燻烤肋排600g一盒入、泰式酸辣烤雞翅6支約600g、荔枝果香烤雞翅6支約600g售價1,668元，冷凍保存1年。
即日起~2022年9月11日《中秋禮品專輯》在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在6樓FET專櫃)。