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士林捷運上演驚魂記！大批乘客「恐慌狂奔」　北捷要開罰

▲台北捷運士林站今日早上發生乘客恐慌奔逃的狀況，原來是有男子在車廂內隨地吐痰。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）
▲台北捷運士林站今日早上發生乘客恐慌奔逃的狀況，原來是有男子在車廂內隨地吐痰。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-01 11:39:10

今（1）日早上8點40分左右，上班通勤時段台北捷運士林站卻上演驚魂記，大批乘客在車站內尖叫狂奔，讓網友驚呼不知道發生什麼事，透露自己在現場也跟著往前衝。結果原來是乘客之間發生糾紛，一位游姓男子在車廂內吐痰與其他乘客發生口角，因此引發騷動。北捷表示，當場已經依SOP報警，警方到場後將男子帶回派出所釐清案情，後續將依《大眾捷運法》對男子隨地吐痰的行為開罰，可處4500元罰鍰。

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有網友在PTT以「剛剛士林進站的捷運怎了」為題發文，透露「在捷運上突然一群人尖叫往前方衝」，不知所以的原PO也跟著衝，場面混亂，讓他好奇發生什麼事。

據了解，原來是一位游姓男子在車廂內隨地吐痰，因此與周圍乘客發生口角，游男情緒激動，後來還將痰抹在車廂扶手桿上，其他乘客看下不去制止，過程中發生拉扯，疑似還有人拿辣椒水出來噴，所以造成乘客恐慌與騷動。

▲男子在車廂內吐痰引發騷動。（圖／翻攝畫面）
▲男子在車廂內吐痰引發騷動。（圖／翻攝畫面）
警方表示，已將游男帶回文林派出所釐清案情，游男情緒激動，不排除會將他強制送醫。北捷則表示，司機員接獲通報車廂發生糾紛，後續都按照SOP處置，列車為此延誤約1分半，現在一切營運正常，將會對游男依《大眾捷運法》開罰。（編輯：倪浩軒）

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