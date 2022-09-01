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與青年騎Ubike登記參選　蔣萬安：找回北市光榮跟驕傲

▲蔣萬安今日登記參選台北市長，與12位青年騎Ubike進場。（圖／記者葉政勳攝，2022.9.1）
▲蔣萬安今日登記參選台北市長，與12位青年騎Ubike進場。（圖／記者葉政勳攝，2022.9.1）

記者余祥／台北報導

2022-09-01 11:27:062022-09-01 11:31:57

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（1）日登記參選台北市長，昨日發出通知要黨籍議員、議員參選人「不要」陪同，而是由12位青年一起騎Ubike高喊「萬安台北隊出發！」進場。蔣萬安說，過去跟議員都有很好的合作，所有議員都是台北隊，接下來會有更多合體造勢的場合。

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蔣萬安說，這12位青年代表12行政區的心聲跟需求，很高興年輕人對公共事務也有熱忱，一起結伴前行。至於要求市議員不要陪同登記，引發反彈？蔣萬安說，一直都有相關的選舉規劃，都有安排，接下來有更多合體造勢的場合。

▲蔣萬安完成登記參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2022.9.1）
▲蔣萬安完成登記參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2022.9.1）
蔣萬安登記前發表感言，他說，一路走來有很多傳言，今天最想分享的就是他參選台北市長的初衷，之所以參選是出於他對故鄉的使命感，出生、求學都在台北，有機會到國外交流談到他來自台北，大家眼睛一亮，因為台北市是一流城市。

蔣萬安提到，這幾年台北市蒙上一層灰，開始出現「脫北潮」，人口大減，身為首都台北，有一定的象徵，一定要引領台灣走向未來，台北市長需要提出安定、安心 、穩定的政策，而非每天口水戰，台北光榮不是靠口水而是汗水，平凡、勤奮的市民建立起的家園。

蔣萬安邀請市民一起加入開創新局的行列，希望大家都能好好生活、工作、居住，以平凡願景創造最寬廣的城市格局，找回過往的光榮跟驕傲。

至於目前民調領先，策略是否持續鎖定陳時中，蔣萬安說，市民才是主角，要能解決生育、養育、教育、居住的問題，像他也提出生育補助翻倍雙倍幸福、生第二胎社宅補助，年輕朋友都有很大迴響。

有名嘴認為，陳時中會像2018年的姚文智一樣被棄保，蔣萬安說，大家會有很多分析或跟過往選舉比較，但這都不是他關心的事情，他就是積極勤走懇託，一步一腳印。

有關黃珊珊下公開辯論戰帖，蔣萬安說，他每週都公布政策，接下來也會持續端出牛肉，而黃珊珊應該清楚告訴民眾，她跟台北市長柯文哲的施政方向有哪裡不同。

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