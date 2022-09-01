7-11胖虎又來了！百元啤酒杯組、299元外出隨行杯要先搶
7-11又有超療癒的胖虎周邊，全台門市將自9月8日起推出胖虎快閃購、集點送，包括超搶眼的外出隨行杯、45公分大頭抱枕、絨毛面紙套、存錢筒、拍拍夜燈等多款實用週邊。9 月7日中秋節前夕再加碼，只要消費、繳費或EC寄取件，就能用100元加購限量的胖虎啤酒杯兩入組。全家超商則和「懶散兔&啾先生」合作，單筆消費滿200元免費送限定資料夾，今（1）日最後一天發放「店長款」，喜歡的粉絲快入手收藏。
由插畫家不二馬大叔創作的「我不是胖虎」，呆萌、厭世的可愛模樣討人喜愛，7-ELEVEN透露日前推出胖虎造型存錢筒，短短一周就賣出超過上萬個，這次全店集點再找來胖虎助陣，除了將存錢筒升級成「胖虎＋小虎版」，還用立體胖虎造型推出一系列周邊，像是外出隨行杯、45公分大頭抱枕、絨毛面紙套，以及首次登場的拍拍夜燈。9月8日下午3點起至9月9日限時兩天，門市快閃購免等集點，消費不限金額就能搶先加購帶走。
趕在中秋節前夕，7-ELEVEN也加碼9 月7日起率先推出「胖虎啤酒杯」加購活動，只要消費、繳費、EC寄取件，就能用100元加購胖虎啤酒杯兩入組，共有吃肉組及乾杯組兩種，憨萌胖虎圖案加上「虎搭啦、我沒醉、月圓虎圓圓」文字，中秋團聚用來喝兩杯更有FU。首五日會員獨享現折活動，兩組入手特價175元。
全家便利商店則與人氣LINE貼圖「懶散兔&啾先生」合作，推出學生族群必備限定資料夾，在門市買指定商品滿200元免費送1款，今（1）日是活動最後一天，免費送出「店長款」資料夾，還沒入手的粉絲得加緊腳步。