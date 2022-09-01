名家論壇》鈕則勳／蔣萬安要不要「尊柯冷珊」？

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至於黃珊珊，民調衝到第二名，有「超中趕蔣」的氣勢。黃珊珊民調持續上揚，除了她有三位候選人中「熟稔市政」的相對優勢，也常會藉由防守的論述來突顯此特質外，台北市長柯文哲對她力挺不遺餘力，又常扮演重砲手砲轟蔡政府及陳時中，除了主導媒體議題設定外，更吸納了一定程度的藍軍選票，限制了蔣萬安突破40%支持度的可能。而也因為此，蔣萬安的戰略除了攻擊陳時中及民進黨政府外，也得分兵砲轟柯文哲及黃珊珊，期待能讓流向黃的藍軍選票能夠回流挺蔣。
但以黃珊珊目前在各項民調中一直維持兩成以上支持度的當下，蔣萬安要「打柯滅珊」，讓其邊緣化並使選票回流已有困難性，原因很簡單。首先，蔣打柯或攻黃，勢必是攻市政，但柯、黃對市政太熟，不只是執行者、黃還是三位候選人中最熟市政的，蔣一直攻柯或黃市政議題，只會不斷放大黃的優勢，甚至突顯自己對市政不熟而已，畢竟上次「預約公車」被酸就是明顯例子。其次，黃的後面是柯，陳時中背後是蔡英文和陳建仁，蔣萬安後面呢？不能只有朱立倫吧！萬安打珊珊，柯P勢必助攻，珊珊有後勤，萬安的後勤呢？「以朱制柯」嗎？未免太難。所以只要有柯在，黃就很難被邊緣化，因為柯的戰力及新聞性仍很強。
再者，林智堅退選，沈慧虹氣勢急轉直下，新竹市對民眾黨候選人高虹安更為有利，只要高虹安穩定拉高、能量勢必外溢，高便能和桃園賴香伶、台北黃珊珊形成「女力鐵三角」相互支援，當然更能穩住珊珊的局面。最後，陳時中在戰略上也勢必不會讓黃珊珊孤單，因為黃勢弱的話，蔣便可能操作棄保，如此對陳時中不利，陳當然會適時地打一下柯及黃，維持三方均勢，只要綠軍選票能鞏固，陳反而能反敗為勝。
既然蔣要將珊珊邊緣化有其困難，在戰略上仍要左右開弓，既打阿中、又批柯黃嗎？或許就有調整的空間，當然也可考慮「尊柯打中」或「冷珊打中」，就是不用「打柯滅珊」，不直攻柯Ｐ、而且某程度肯定柯可以讓市民獲利或肯定的政策，畢竟全力攻擊陳時中，避免陷入兩面作戰的泥淖中，才能形塑「政黨對決」氛圍，訴求藍軍歸隊，反而能達「冷珊」的目的。換個角度看，打柯只會讓柯粉更討厭蔣，也未必會讓淺藍的挺柯、黃者歸隊，既然用打的沒效果，乾脆就「尊尊看」，搞不好還有意想不到的吸票效果，特別在有些柯粉只是不爽蔣打柯，還未必會支持黃的情況下。最後，蔣不打柯，甚至還「尊柯」，也會讓黃對蔣的攻擊缺乏正當性，畢竟蔣都對柯不出惡言了，黃打蔣便是不講武德，反而可對黃產生制約力道。既然如此，蔣改變戰略陣法，試試也無妨吧！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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