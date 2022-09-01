中秋連假避車潮　高公局公告國道替代道路

111年中秋節連續假期將自9月9日至11日共計3天，高速公路局預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。考量台61線西濱快速公路新竹至臺南路段已全線高架，可作為國1及國3中南部路段之替代道路，故高公局建議北部用路人欲往返中南部可多加利用台61線，以免去國道塞車之苦。
高公局根據大數據分析及歷次連假車流情形，研判西部國道於新竹、臺中及臺南都會區尖峰時段之交通量將超過可服務容量，爰建議往返國道新竹至臺南路段民眾，可從國道3號115公里處之西濱交流道直接銜接台61線行駛至臺南地區；新竹至臺南沿途之用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84等公路與台61線銜接。
另連假第2、3日之7至24時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61線香山交流道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引，提醒民眾出門前先查詢高速公路1968網頁或App，並妥善規劃行車路線。
另為疏導連假期間自宜花東返程大量交通需求，高公局於9月10日至11日，每日14至21時，實施國5北向高乘載管制疏導措施，請民眾多加留意並配合。高公局預祝大家中秋節連假愉快平安、行車順暢。