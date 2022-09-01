台積失守500元！台股午盤跌310點 電動車零組件逆勢走高
美國聯準會官員再度「放鷹」，美股四大指數持續走弱，也影響台北股市今（1）日表現，午盤大跌310多點，下殺來到14773點，跌幅超過2%。權值股台積電午盤跌13元，來到492元，其他晶圓代工或是重要電子股也熄火，如聯電、世界先進、力積電、聯發科同樣腳軟。不過，鴻海電動休旅車今日早上9點開放預購，裕隆漲4%，相關電動車零組件也跟著逆勢走揚。
美股走低，今日日韓股市也疲弱，午盤分別跌1.4%與近2%。陸股小漲、港股跌近1%。至於台股午盤則大跌310多點，下殺來到14773點，跌幅超過2%。權值股台積電早盤失守500元，午盤跌13元，來到492元，跌幅2.5%。聯電也跌1.7%，來到40.4元。其他晶圓代工世界先進跌2%，來到72.6元。力積電也跌約3%，來到33.45元。
其他重要電子股，如聯發科也疲弱，午盤跌2.8%，來到648元。鴻海跌1.8%，來到107元。南亞科、華碩、和碩、緯創、英業達、日月光跌1到2%多。國巨盤中擴大跌幅，午盤跌3%多，來到317.5元。不過，友達逆勢走揚漲1.4%，來到17元。
今日盤面焦點表現亮眼的有太陽能族群，倉和午盤漲7%，元晶漲近4%，茂迪也漲逾1%。生技醫療不俗，熱映午盤飆漲停，全宇-KY也幾近漲停，商之器漲7%多、合世漲超過4%，台康生技與優盛漲3%。另外，鴻海電動休旅車今日早上9點開放預購，售價約在百萬元以內，相關電動車概念股如裕隆漲4%，明安、統振與乙盛漲1到3%。先進光飆漲停，且帶動其他光學鏡頭，揚明光同樣午盤飆漲停，聯一光則漲近5%。