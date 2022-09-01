國際地科奧林匹亞競賽傳捷報　台灣代表隊獲2金5銀1銅

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教育部說明，我國由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從523名學生當中選出8名學生代表參與共計6個競賽項目。其中國家團隊野外考察在國立台灣大學海洋研究所教授黃千芬、淡江大學電機工程學系教授劉金源共同指導，以及國立海洋科技博物館的協助下，組成2個隊伍參賽，在25個參賽隊伍中，獲得1金1銀佳績。
台灣代表隊自8月25至30日參與競賽，大會在31日公布成績並舉行閉幕典禮，代表隊8名學生全獲獎，銀牌獲獎者為建中學生涂宇軒（個人排名第23名）、新竹高中學生謝承安（個人排名第25名）、師大附中學生蘇軒漢（個人排名第26名）、新竹高中學生王德名（個人排名第60名）及雄中學生蕭皓澤（個人排名第61名）；銅牌獲獎者為花蓮高中學生王道一（個人排名第103名）。
獲得金牌的王政凱來自建中科學班，從小就喜歡科學與數學，父母也支持他準備各種各樣的競賽，升上高中後，聽說有奧林匹亞競賽，便投入時間準備各種不同學科，幸運在高二時，於地球科學領域展露頭角，一路過關斬將取得國手資格。
王政凱說，自己在眾多不同的奧林匹亞競賽圈中打轉，結交了許多朋友，也成長不少，並把握機會探索興趣，目前對未來有著無限的想像，不想侷限於單一職業。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金。