疫情嚴峻！四川成都封控　連4天做核酸、非必要不得外出

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1. 全市人員按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測。請市民密切關注本區域發布的核酸檢測時間，按所在街道（鎮）、社區（村）通知，分時段有序參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。中高風險區和居家隔離人員按相關防控管理規定執行。
2. 自9月1日18時起，全體居民原則居家，非本小區居民不得進入。農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。小區內不紮堆、不聚集，每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次就近採買生活物資。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入小區。全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均就地轉為社區（村）志願者，參與社區防疫工作和社區（村）服務。承擔城市基本運行保障、醫療保障和防疫任務的市民，憑電子通行證、工作證或單位證明以及24小時內核酸陰性證明出入小區。
市民非必要不離蓉（成都的簡稱），確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離蓉。
3. 自9月1日18時起，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業居家辦公。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、生鮮快遞、電商配送、餐飲類企業（取消堂食只提供快遞外賣服務）外，其他營業場所、門店暫停營業。員工須持24小時內核酸陰性證明上崗。
4. 調整公交、地鐵運營頻次，承擔城市基本運行保障、防疫任務和確有特殊需要的市民，憑24小時核酸陰性證明乘坐公共交通。出租車、共享單車不停運。來（返）蓉人員在完成「入川即檢」後，憑始發地48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。
5.各區（市）縣、街道（鎮）和社區（村）建立專門隊伍，及時服務保障市民需求，特別是要做好獨居老人、殘疾人、孕產婦等特殊人群的關心關愛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。