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保瑞併購安盛完成交割！董座盛保熙：打造全方位國際CDMO

▲保瑞（6472）併購安成國際藥業正式完成。左為保瑞集團董事長盛保熙，右為安成藥業創辦人陳志明。（圖／記者許若茵攝，2022.09.01）
▲保瑞（6472）併購安成國際藥業正式完成。左為保瑞集團董事長盛保熙，右為安成藥業創辦人陳志明。（圖／記者許若茵攝，2022.09.01）

記者許若茵／台北報導

2022-09-01 12:43:27

保瑞（6472）併購安成國際藥業完成交割，今（1）日舉行交接典禮，晉升成為台灣生產總量能最大的藥業集團。保瑞指出，未來安成將專注產品開發優化與國際授權銷售，藉由安成高端的藥品研發優勢及製造技術，整合保瑞旗下既有大小分子CDMO一條龍服務，將可大幅帶動保瑞國際委託代工營運成長，提供客戶更全面性的服務，同時保瑞旗下經銷代理業務也將提升國際授權銷售實力，加速推升營運及獲利動能。

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保瑞董事長盛保熙表示，安成創辦人陳志明在藥業的專業與卓越貢獻，不僅成功建立安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基的特殊學名藥及505B2新劑型藥，更懷抱著將台灣藥業推向國際舞台的使命，與保瑞要讓台灣藥業在全球供應鏈成為領先地位的願景不謀而合。

「要帶著保瑞集團打世界盃！」盛保熙指出，接手安成不僅是一種傳承，未來保瑞也將發揮安成於產品開發與國際銷售的優勢，快速提升保瑞在產品與製程開發的研發實力，整合CDMO專業與量能，拓展集團國際委託代工的一條龍服務，由委託開發一路至委託量產，大幅提升委託代工的量能，使保瑞更具競爭優勢。

陳志明則提到，從日本衛采台南廠、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥竹南廠、GSK加拿大廠一直到伊甸生醫的併購案，這10年來保瑞併購的成績都是有目共睹，更力讚保瑞不僅是併購之王，更可稱是「併購之神」。

陳志明笑說，「還是要讓年輕人、有衝力的人來做」相信安成加入保瑞集團後，能夠增強安成現有及未來產品在美國銷售的競爭力，並善用安成內部多年累積對複雜製劑的研發及生產能力，更期許保瑞能帶領著安成繼續為台灣藥業增光，將「台灣製造的藥品」驕傲地帶到全球各地，讓台灣製藥業走出去。

食藥署署長吳秀梅分享，安成在台灣業績很好，目前單單在食藥署就有70多張藥證，其中50多張為外銷，是台灣之光，能讓全世界看到台灣，不管是藥品或是醫材，保瑞都做很好，強強聯手，會有更好的成績，期待在不久的將來，保瑞會呈現更好的成績，「把事情做大，要大家合作聯手」，她期望保瑞能讓台灣被全世界看到，帶動藥業發展。

保瑞說明，併購安成後，保瑞將擁有更完整的產品開發與製程研發技術，並新增眼藥水劑型，佈局更完整的劑型生產線，成為更具競爭優勢的國際CDMO；安成則可利用保瑞大規模量產能力，將安成旗下在美國學名藥之後續量產規劃，轉移至竹南廠繼續生產，大幅降低成本、擴大市占以提高競爭力。

保瑞進一步指出，同時也將透過多元且精準的產品開發規劃，帶動安成建立更高、更穩定的獲利能力。在藥品經銷與授權部分，未來也會跟保瑞聯邦進行階段性的整合，助攻保瑞集團建立全球化的銷售團隊。

法人認為，安成在保瑞接手後會持續專注產品開發，除了目前既有產品繼續生產外，未來也將陸續開發新的品項，陸續上市的產品不僅將持續貢獻營收，未來也有以國際授權為方向拓展業務版圖的實力與機會，在CDMO量能整合與藥品經銷授權雙引擎帶動下，保瑞可望持續交出亮眼的成績單。

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