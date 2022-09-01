保瑞併購安盛完成交割！董座盛保熙：打造全方位國際CDMO

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「要帶著保瑞集團打世界盃！」盛保熙指出，接手安成不僅是一種傳承，未來保瑞也將發揮安成於產品開發與國際銷售的優勢，快速提升保瑞在產品與製程開發的研發實力，整合CDMO專業與量能，拓展集團國際委託代工的一條龍服務，由委託開發一路至委託量產，大幅提升委託代工的量能，使保瑞更具競爭優勢。
陳志明則提到，從日本衛采台南廠、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥竹南廠、GSK加拿大廠一直到伊甸生醫的併購案，這10年來保瑞併購的成績都是有目共睹，更力讚保瑞不僅是併購之王，更可稱是「併購之神」。
陳志明笑說，「還是要讓年輕人、有衝力的人來做」相信安成加入保瑞集團後，能夠增強安成現有及未來產品在美國銷售的競爭力，並善用安成內部多年累積對複雜製劑的研發及生產能力，更期許保瑞能帶領著安成繼續為台灣藥業增光，將「台灣製造的藥品」驕傲地帶到全球各地，讓台灣製藥業走出去。
食藥署署長吳秀梅分享，安成在台灣業績很好，目前單單在食藥署就有70多張藥證，其中50多張為外銷，是台灣之光，能讓全世界看到台灣，不管是藥品或是醫材，保瑞都做很好，強強聯手，會有更好的成績，期待在不久的將來，保瑞會呈現更好的成績，「把事情做大，要大家合作聯手」，她期望保瑞能讓台灣被全世界看到，帶動藥業發展。
保瑞說明，併購安成後，保瑞將擁有更完整的產品開發與製程研發技術，並新增眼藥水劑型，佈局更完整的劑型生產線，成為更具競爭優勢的國際CDMO；安成則可利用保瑞大規模量產能力，將安成旗下在美國學名藥之後續量產規劃，轉移至竹南廠繼續生產，大幅降低成本、擴大市占以提高競爭力。
保瑞進一步指出，同時也將透過多元且精準的產品開發規劃，帶動安成建立更高、更穩定的獲利能力。在藥品經銷與授權部分，未來也會跟保瑞聯邦進行階段性的整合，助攻保瑞集團建立全球化的銷售團隊。
法人認為，安成在保瑞接手後會持續專注產品開發，除了目前既有產品繼續生產外，未來也將陸續開發新的品項，陸續上市的產品不僅將持續貢獻營收，未來也有以國際授權為方向拓展業務版圖的實力與機會，在CDMO量能整合與藥品經銷授權雙引擎帶動下，保瑞可望持續交出亮眼的成績單。