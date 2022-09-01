百變影帝林柏宏戴名錶現身　浪琴表高雄漢神巨蛋開幕

台灣第一間導入全新品牌形象識別的Longines浪琴表名品店在高雄漢神巨蛋正式落成，獲封百變影帝的林柏宏昨天出席開幕活動，演繹Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕錶，林柏宏配戴棕色皮革錶帶，搭配藍色西裝展現優雅時尚氣息。全新形象概念店坐落於漢神巨蛋二樓，整體以經典的品牌藍色貫穿設計語彙，寬敞明亮的開放式空間設計，延續一貫的時尚、優雅風格，展示Longines 浪琴表全系列最新錶款。
Longines 浪琴表以190年專業積累，推出令人驚艷的精緻腕錶。Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕錶，在面盤飾有Zulu 旗幟——Zulu 代表字母「Z」對飛行員及軍事人員來說，意思是世界協調時間。錶款搭載矽材質游絲的獨家全新 Longines 浪琴表自製機芯驅動時區顯示，這項先進技術讓時針能夠被獨立調校，不會影響到 GMT 指示。額外時區透過 24 小時指針以及同樣採用24 小時制的雙向旋轉錶圈進行讀取，此款新機芯獲得 COSC(瑞士官方天文台)的天文台錶認證，極致精準並具備 72 小時動力儲存，且可讀取三地時區顯示。
外觀方面同樣具備細膩的工藝以及各種精心細節裝飾，涵蓋亮面、啞光、浮雕或浮飾。此錶款配備先進的彩色陶瓷鑲嵌錶圈。指針與數字鍍有 Super-LumiNova®夜光塗料，讓人能在所有光線狀況讀取時間。42 毫米不鏽鋼錶殼搭配可互換不鏽鋼錶鏈，或可互換棕色、米色或藍色皮革錶帶。
林柏宏表示：很喜歡Spirit Zulu Time 先行者系列世界時區腕錶優雅與運動感兼具的設計，可以讀取三地時區也非常方便。旋轉錶圈並搭配24小時區指針就可以再設定到瑞典時區，讓我回憶曾經在瑞典挑戰七天120公里健行冒險。最近也和 Longines 浪琴表合作了一支名為「有故事的人 有故事的錶」的形象影片，探討時間還有先行者的定義，所以跟Spirit Zulu Time 先行者系列世界時區腕錶的連結非常深，也讓我深深感受Longines 浪琴表190年的豐富歷史。
慶祝Longines 浪琴表高雄漢神巨蛋名品店正式開幕，即日起至2022年9月30日止凡購買任一錶款即可參加抽獎，有機會獲得品牌皮革鑰匙圈或現金抵用券等精美禮物，並同享滿額贈禮。