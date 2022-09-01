漢堡王「雞薯條」登台　6品項買一送一、牛肉堡套餐89元

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📍9月霸王省優惠券（9/1至 10/31），6款商品買一送一，包含新品香濃起司脆雞堡2個109元、脆洋蔥牛肉堡2個89元，另有中杯可樂、中份薯條、辣薯球、單犇牛肉堡皆買一送一。
📍霸王省優惠券可於官網使用，9月底前在官網預定，滿199元輸碼「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸碼「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸碼「BKFREE」外送免運費。
📍「雞薯條」首度在台販售，9月6日至9月12日限時7天，嘗鮮價49元。
📍9/15至9/21「就要我」活動，7款指定牛肉堡、鱈魚堡搭薯條、大杯百事可樂159元，約7折。
📍9/28至10/1限時4天教師節優惠，牛肉堡搭小份薯條、小杯百事可樂，套餐價89元，約5.7折起
🟡肯德基活動代碼（8/30-9/7）
📍40376：4塊上校雞塊45元，買一送一。
📍40379：草苺起司冰淇淋大福49元，買一送一。
📍40380：莓果奶酥撻52元，買一送一。
📍40381：仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲65元，買一送一。
📍40377：雙色轉轉QQ球49元，買一送一。
📍40378：香酥脆薯(中) 43元，買一送一。
📍40372：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40375：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40373：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元
📍40374：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)1+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元