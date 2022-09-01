不擔心政見成「柯規黃隨」 黃珊珊：對的當然要繼續執行
台北市長參選人黃珊珊今（1）日上午於競選總部舉辦參選後首場政見記者會，提出「首都進化雙軸線」為主題的7大建設計畫。而在會後接受媒體訪問時，被問到提出的政見多數是現任市長柯文哲政績的延續，會不會擔心外界質疑政見沒新意？對此黃珊珊則直言，市政建設本來就是累積的，對的當然要繼續執行。
黃珊珊表示，市政建設是累積的，就像競選總部斜對面的大巨蛋，「它就是留下來了，你就是要處理。」黃珊珊說，市政本來就是要在現有的基礎上繼續往前走，對的當然要繼續執行，「所以不是什麼柯規黃隨，重點是對市民有沒有利，如果沒有利的本來就該取消，如果有利的當然要繼續執行。」
黃珊珊表示，現階段大家看到的可能都是現有的東西，但團隊提出來的政見是未來的願景，原因在於現在就得開始規劃未來近30年台北的未來。「30年內台北市要汰換掉將近幾千棟的4、5樓公寓，因為他們幾乎都是3-50年了，第二個30年之內我們的學校改建，有200多所的七八成都要改建，這些不做，以後就來不及了。」黃珊珊說，所以重點在於該做的事情就是要做，而不是因為是某某人做的所以就不做了。
至於針對昨日登記參選時呼籲參選人們應針對政策進行辯論一事，另外兩名參選人似乎都未正面迎戰，是否怯戰？對此黃珊珊則表示，已經與電視台簽下辯論會的同意書，最後還是要看兩名參選人的意願，「我們都尊重啦，但是我們希望就是大家有政見就用辯論的方式，不要浪費社會成本。」