一日限定！7-11、全家拿鐵半價 周末「特大杯」美式30元
進入9月第一天，兩大超商都有咖啡優惠亮點，7-11每月1號開搶精品美式、精品拿鐵買7送7，並首度推出「精品咖啡、現萃茶」訂閱制包月方案，最低6.4折起。全家今（1）日限時一天全盈+PAY會員日，中杯經典拿鐵買3送3，明起周末連三天再加碼特大經典美式買一送一，平均單杯30元。
OPEN POINT行動隨時取每月1號推出「一起精品吧」，今（1）日限時一天精品美式、精品拿鐵同品項買7送7，可兌換至今年12月31日，限定線上支付購買，每會員限購2組。此外，7-ELEVEN明（2）日起一連三天開跑「超值五六日」，到門市可享嘎哩嘎哩君剉冰棒買一送一、老虎芝士流心雪糕買二送一。
7-ELEVEN也首度推出「精品咖啡、現萃茶」訂閱制，精品美式／精品拿鐵有4杯、8杯、16杯包月案型；四季春青茶／英式紅茶、經典純奶茶有10杯包月案型，同品項最低6.4折起，固定門市取貨，兌換期限30天，每月自動續訂，每會員限購一組。
全家每月1號是全盈+PAY會員日，APP隨買跨店取享中杯經典拿鐵買3送3，6杯特價135元，每位會員限購一組，可兌換至12月26日。今天也是每月1號金飯日，隨買跨店取祭出金飯糰7.9折，鮪魚／經典肉鬆飯糰5入119元、大飯糰45元指定系列5入179元，每位會員限購一組。明（2）日起一連三天周末加碼，除了「康康5」優惠之外，特大杯經典美式（60元）買一送一，第二杯採發放小白單模式，憑兌換券於9/5至9/11在原店兌換第二杯。