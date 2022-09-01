送陳其邁3個畢業禮　柯志恩選結婚紀念日登記

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日前往高雄市選委會，在前立法院長王金平、高雄市前副市長葉匡時和黨籍議員的陪同下登記參選，而今天則是她的結婚紀念日，柯志恩也送對手陳其邁三樣禮物「邁鄉、乖乖、躲避球」，bye邁dear friends要和陳其邁說拜拜，也希望大小綠都能夠乖乖，遇到問題不閃躲、直球對決。
前立法院長，同時也是競選榮譽主委的王金平，今天特地陪同柯志恩到高雄市選委會登記參選，王金平說，柯志恩是教育博士學歷好、個人條件好，若有機會當市長，高雄能成為國際城市；柯志恩則說，之所以挑選今天登記，是因為今天是自己的結婚紀念日，也希望為高雄市民拚好日子，市民可以將高雄託付給她，要帶所有議員找回4年前的光榮。
至於柯志恩團隊則拿出道具，分別為「邁鄉、乖乖、躲避球」要送給競爭對手陳其邁，送「邁鄉」給陳其邁是要說「bye邁dear friends」，祝他畢業快樂；而「乖乖」則是要送給大小綠，不要一到選舉就把家人、過去通通搬出來，這完全是無稽之談，乖乖回到選戰主軸；至於「躲避球」則是要陳其邁不要閃躲柯志恩和議員提出的問題，直球對決，她已經在登記時勾選「辯論」選項，要和陳其邁正面交鋒。
柯志恩登記完，即將進行車隊掃街時，基進黨則在選委會外拉起布條「卸世卸眾夏立言，柯恥柯憐柯志恩」，並由台灣基進三民區市議員候選人張博洋領喊口號，批評柯志恩面對中國侵擾時軟處理，在朱立倫率領全黨「下跪挺立言」之際悶不吭聲。
張博洋說明，今天準備「小熊維尼」朱立倫以及「韭菜」柯志恩，就是要向柯志恩喊話，當朱立倫帶著全黨下跪挺夏立言，柯志恩姑息就是準備帶著高雄人齊當韭菜，但高雄人拒絕中國傀儡、拒絕當中國韭菜。