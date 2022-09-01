泫雅點頭願意隔離！10月帶未婚夫來台灣　S2O事件不重演

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全球疫情趨緩，海外藝人陸續重啟海外活動，但根據每個國家的防疫政策不同，主辦單位與藝人難以達成共識，BTS的師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）原定10月來台，就因行程跟台灣入境防疫規範3+4有牴觸而取消，上週「S2O Taiwan潑水音樂祭」甚至鬧出開演前一天，海外藝人通通不能來，文化部當時表示，S2O主辦提出的防疫計畫缺漏以及遲交，才不予批准。
消費者擔心「太空港音樂藝術嘉年華」再次上演S2O事件，但主辦表示這次海外藝人已點頭願意配合台灣防疫政策，「目前太空港音樂藝術嘉年華所公布的國外藝人皆會配合目前防疫規定來台隔離，主辦單位也會配合政府規定滾動式調整，並已同步申請政府專案防疫計畫」。據悉，海外藝人雖然願意來台，但不希望公開在台其他行程，將專注於表演。
「太空港音樂藝術嘉年華」將於10月8日、9日、10日 在台北大佳河濱公園舉辦，9月7日上午10點11分開始售票，表演嘉賓包含海外藝人泫雅、Lauv、DAWN金曉鐘、W&W、Vini Vici、Jay Park & MVP（Nauty One, Gonzo, Shorty Force, Xion, Terry）、PH1；台灣則有吳青峰、DizzyDizzo蔡詩芸、J.Sheon 、Julia吳卓源、OSN高爾宣、SHOU婁峻碩、Patrick Brasca派偉俊、Ray黃霆睿、Aden Wang王Aden、Vicky陳忻玥、琳誼Ring、HUR、Bolly阮禾茜、Gil G、Yoanna孫尤安、7Ling、原子少年、莫宰羊、PONY5IBE、蛋頭、LC、Jayroll、TEEZY、OAC、PIZZA LI、SiNNER MOON 、Goatak王謙、Savage.M馬克、阿蘭AC、Popo J、血肉果汁機、麋先生、怕胖團、粗大Band、DJ PEI PEI、KINGCHAIN、DJ Junior、SOWUT等。
此外，泫雅跟Jay Park確定不同天表演，詳情可至官方網站查詢。