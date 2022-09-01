「岸到頂野營冒險」成功　夢想青年克服難關登頂玉山前峰

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這場冒險途中所遇到的困難，都是由學員自行決定如何面對解決；有一名學員在第二天徒步行程結束時，表示想要撤退了，但在其他隊員的鼓勵下決定堅持下去。
每個人踏上旅程都有不同的原因和理由：來自嘉義的學員「奶茶」，因為想更多的看看自己故鄉的土地而報名，她也透露自己在活動結束後即將出國念書，「去國外一定會面臨到許多意想不到的挑戰，而參加這次的野營冒險就算是我給自己行前的一次小磨練。」更感性的自我勉勵道：「一天能走30K是很不可思議的事，但這件事你做到了，在未來有可能要去面對更多不可思議的事情，相信你也一樣能把這些事化為可能。」
學員「草中」說自己以前常爬山，「我喜歡那種很痛苦，但能突破自己的感覺。爬山是能一直持續下去的挑戰。」於是想藉這次的活動再次享受山林。除了體能上的考驗，草中也表示最想突破的其實是自己的內向，「這次就是想把我自己丟到一個新的環境，認識這麼多人，我感覺也是挑戰的一部分。不過大家都很友善，認識人真的是很有趣的事。」
從玉山前峰下山後，學員們以為要延續活動第二、三天的搭帳自炊，殊不知等著大家的是一場由橘子員工餐廳普橘島精心佈置、滿桌佳餚的慶功宴！橘子關懷基金會執行長陳秉良親自頒發結訓證書給學員，恭喜他們「人生解鎖」，並勉勵大家繼續保有不畏挑戰的心態，創造更大的舒適圈，以冒險種子的身分影響臺灣更多年輕人。慶功宴更邀請國內finger drumming電子音樂人PUZZLEMAN帶來精彩的表演，將氛圍推到最高點！學員們一洗下山的疲憊，盡情慶祝高歌，也彼此分享過程中有趣的事。歷經這一段獨一無二的冒險挑戰，大家已經建立起可貴的革命情感，旅途上所體驗的歡笑、汗水、試煉和風景，這些冒險的元素，也是橘子關懷基金會最想分享給全臺灣年輕人們的核心精神。
橘子關懷基金會在2008年成立，自詡為夢想推手，來幫助年輕人對自己未來的有更多想像，並擁有一步步實踐夢想的動能。今年更提出全新冒險倡議「GoNext」，期許透過一系列活動傳遞積極前進的正面力量，激勵更多青年勇於冒險、直面挑戰，開啟無限可能。