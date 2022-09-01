中秋歡聚「泰」享受！51家泰菜送500元現金吃到飽
9月中秋佳節將至，與家人朋友歡聚之時是否想換個口味？泰國商務處今年舉辦「泰精選挑美味」，配合共51家知名泰國菜餐廳，諸如SUKHOTHAI 喜來登、頌丹樂、Nara Thai Cuisine阿杜皇家、響泰多等，在8/31至9/30期間在「泰精選」FB粉絲專業舉辦留言抽獎活動，提供500元現金抵用券、兩人餐券、甜點兌換券等超多好康獎品，讓消費者能在中秋佳節不用出國就能吃到道地泰國美食。
泰國菜為泰國外交軟實力，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮指出，「泰國菜是讓外國人感受泰國商品、喜歡泰國食品的開始。」他表示台灣國人口味也受到不少泰國飲食文化影響，也因為許多國人認為台灣菜與泰國口味類似，因此促使泰國餐廳在台灣遍地開花。
本次協辦「泰精選挑美味」抽獎活動的泰國商務處處長李凱莉也指出，泰國商務處特別領發「Thai SELECT」標章投予世界各地的泰國餐廳，此標章意味著兼顧泰國口味、良好形象、用餐環境、食物材質和服務品質；授予標章更是成為消費者在尋找泰國餐廳的重要依據。
泰國菜深受台人喜愛，這回泰國商務處攜手台灣51家泰精選餐廳推出「泰精選挑美味」活動，凡在8/31至9/30期間到泰精選臉書粉絲團留言抽獎，就有機會得到現金抵用券等眾多好禮，受疫情阻撓想念泰國美食的饕客們千萬要把握！