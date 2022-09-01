謝國樑登記參選不怕論文被查 青年陪同挺18歲公民權
國民黨基隆市長參選人謝國樑今（1）日前往基隆市選委會登記參選，除了由前行政院長、選辦市政諮詢委員會主任委員江宜樺及與前立委劉文雄胞弟劉文耀陪同外，還有13位基隆在地青年現身力挺。謝國樑表示自己準備超過3年以上的時間，對選戰非常有信心；也呼籲年底縣市長選舉與「18歲公民權複決案」在同一天，希望民眾在投票時，也能一起支持18歲公民權。
謝國樑致詞時表示，長期以來有眾多基隆青年與自己一同關注公共議題，並在今天見證自己登記參選，說明18歲公民權刻不容緩，因年底縣市長選舉與「18歲公民權複決案」在同一天，希望民眾在投票時，也能一起支持18歲公民權；強調未來的市政主軸要「引進產業，創造就業、關懷弱勢」，對選情非常的有信心，最後一定能夠脫穎而出，贏得勝選。
另外針對同時間時代力量政黨召開記者會，批評民進黨基隆市長候選人蔡適應的論文也涉嫌違法抄襲，甚至連維基、百度都抄。對此謝國樑表示，在這次選舉當中，論文不是自己所關心的，不過就個人了解，蔡適應的論文是「查詢不到」，不過自己上傳到國家碩博士論文圖書館的論文，卻有大量被查詢的記錄，相信自己的論文已經被翻過很多次，考慮要透過臉書，把論文公開給大家看。