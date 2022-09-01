大溪威斯汀登報喊賣！「道明寺的家」又要出售 業界震驚
大溪笠復威斯汀度假酒店名聲響亮，曾為偶像劇《流星花園》男主角道明寺的家，但飯店多次易主，如今重新開幕僅6年的時間，今（1）日再次傳出公開標售，並且在報紙上直接刊登廣告求售！出售標的包含27洞高爾夫球場、205間飯店客房、土地46萬坪、建物1.3萬坪，股權100%一次交易。對此，大溪威斯汀行銷公關總監歐立偉剛表示：酒店登報拋售純屬業者決策，飯店營運一切正常。不過因拋售相關問題為業者決定與執行，因此大溪威斯汀無法代為回答。
受委託處理這個案件的戴德梁行資深經理陳威霖受訪時說，關於底價因為業界有保密協議，也被高度監管不能透露，出售原因沒有特別說明，主要是股東會的決定。至於物件是否搶手，他解釋結標日是12月20日，目前案子剛開始，還無法預測後續走勢。
大溪笠復威斯汀度假酒店由戴德梁行刊登標售消息，將46萬坪土地、1.3萬坪建物，股權100%一次交易，並於12月20日截標。大溪笠復威斯汀度假酒店前身為大溪鴻禧高爾夫球場，前普立爾董事長黃震智接手後，斥資40億元重新打造，結合球場整修成為「大溪笠復威斯汀度假酒店」，交由萬豪集團管理，2016年5月20日重新開幕，華麗的度假風美景成為打卡聖地，吸引許多遊客爭相前往，即使疫情肆虐近兩年，去年仍公佈第四季營收創新高。
酒店曾出借給《流星花園》取景，做為男主角道明寺的家，不僅如此，老虎伍茲也曾在鴻禧大溪別館旁的鴻禧球場打過球，在社群平台上名聲響亮，更多次獲選為全台最美酒店。