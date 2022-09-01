SONY小螢幕旗艦機Xperia 5 IV　錄影更強遊戲中也能直播

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Xperia 5 IV搭載1200萬畫素16mm、24mm、60mm三鏡頭配置，充分運用Alpha系列相機技術，讓人像照片更加吸睛，除了即時眼部追蹤對焦之外，Xperia 5 IV亦增加即時物件追蹤對焦，運用AI智慧演算法分析景深，專用的實體快門鍵可一鍵直接開啟相機功能，攝影創作只在一瞬之間。
提供高音質音樂或360 實景音效/360模擬音效都盡在掌中。不管使用有線或無線耳機，Xperia 5 IV皆可傳輸卓越音質，搭配DSEE Ultimate數位音質還原技術及LDAC，享受串流音樂服務也可同享高音質。Xperia 5 IV亦支援最新Bluetooth LE Audio。
同時，Xperia 5 IV也提升網頁瀏覽及影音觀賞體驗，搭載6.1吋21:9 FHD+ HDR OLED螢幕，螢幕亮度較先前的Xperia 5系列手機更加明亮；全新加入的即時HDR功能可優化HDR影片畫面中過度曝光及過暗的區域，以提升視覺體驗
Xperia 5 IV齊備遊玩最高規格手遊所需的速度、性能及穩定度，120Hz螢幕更新率及240Hz降低動態影像模糊技術，讓遊戲呈現既清晰又流暢，並支援240Hz觸控掃描頻率，讓角色動作迅速且精準，遊戲操作時刻如你所願。遊戲增強器讓玩家在競爭中占盡先機，可自訂「深色背景強化」及「等化器」音效強度；也以最高120fps格率錄製遊戲畫面。
電量部分搭載5,000mAh容量，搭配Xperia智慧充電技術，支援快速充電，僅需使用XQZ-UC1充電器，短短30分鐘即可達到50%電量；Xperia 5 IV支援無線充電及反向充電功能，讓用戶可選擇各式充電方式滿足行動生活。