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SONY小螢幕旗艦機Xperia 5 IV　錄影更強遊戲中也能直播

▲SONY今(1)日發表最新輕旗艦手機 Xperia 5 IV。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY今(1)日發表最新輕旗艦手機 Xperia 5 IV。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-01 16:22:43

SONY今(1)日 在台推出新款小螢幕旗艦機Xperia 5 IV，承襲21：9比例的6.1吋螢幕，配置輕旗艦處理器採用高通S8 Gen 1，保留3.5mm耳機孔，並加入無線充電，Xperia 5 IV整合Xperia旗艦機種多項強大功能，是Xperia 5系列首次所有鏡頭皆支援即時眼部追蹤對焦及即時物件追蹤對焦功能；自拍鏡頭升級1200萬畫素，同時也是Xperia 5系列首次支援無線充電及無線反向充電功能，台灣預計9月上市，售價暫時未公布。

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Sony推出輕旗艦新機Xperia 5 IV，搭載多項與Xperia 1 IV旗艦手機和Alpha相機師出同門的頂級科技，包括眼部追蹤對焦、物件追蹤對焦等，且機身設計更加合手小巧。三鏡頭均配備120fps高速讀取感光元件，可拍攝4K 120fps高幀率錄影，最高可錄製5倍慢動作影像；Videography Pro功能可將影像內容直接即時直播至影音平台；拍攝自拍影片及Vlog時，全新的自拍鏡頭升級為1200萬畫素。

Xperia 5 IV搭載1200萬畫素16mm、24mm、60mm三鏡頭配置，充分運用Alpha系列相機技術，讓人像照片更加吸睛，除了即時眼部追蹤對焦之外，Xperia 5 IV亦增加即時物件追蹤對焦，運用AI智慧演算法分析景深，專用的實體快門鍵可一鍵直接開啟相機功能，攝影創作只在一瞬之間。

提供高音質音樂或360 實景音效/360模擬音效都盡在掌中。不管使用有線或無線耳機，Xperia 5 IV皆可傳輸卓越音質，搭配DSEE Ultimate數位音質還原技術及LDAC，享受串流音樂服務也可同享高音質。Xperia 5 IV亦支援最新Bluetooth LE Audio。

同時，Xperia 5 IV也提升網頁瀏覽及影音觀賞體驗，搭載6.1吋21:9 FHD+ HDR OLED螢幕，螢幕亮度較先前的Xperia 5系列手機更加明亮；全新加入的即時HDR功能可優化HDR影片畫面中過度曝光及過暗的區域，以提升視覺體驗

Xperia 5 IV齊備遊玩最高規格手遊所需的速度、性能及穩定度，120Hz螢幕更新率及240Hz降低動態影像模糊技術，讓遊戲呈現既清晰又流暢，並支援240Hz觸控掃描頻率，讓角色動作迅速且精準，遊戲操作時刻如你所願。遊戲增強器讓玩家在競爭中占盡先機，可自訂「深色背景強化」及「等化器」音效強度；也以最高120fps格率錄製遊戲畫面。

電量部分搭載5,000mAh容量，搭配Xperia智慧充電技術，支援快速充電，僅需使用XQZ-UC1充電器，短短30分鐘即可達到50%電量；Xperia 5 IV支援無線充電及反向充電功能，讓用戶可選擇各式充電方式滿足行動生活。

▲SONY Xperia 5 IV。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV提供三色可選擇。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV支援外接螢幕、藍牙無線遙控器等。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV自拍鏡頭升級到1200萬畫素。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV。（圖／記者周淑萍攝）
▲SONY Xperia 5 IV輕旗艦手機，擁有高階手機的拍攝功能，但機身更加小巧方便隨身攜帶（圖／記者周淑萍攝）

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