今日最聚焦／打第四劑還是接種次世代疫苗？學者給答案

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對於民眾猶豫應先打第四劑疫苗還是可等次世代疫苗開打，何美鄉建議，現在疫情仍在進行中，若為高風險族群、政府建議施打對象，「你當然就不要再等了」，其餘民眾則可觀望。
被問及未來次世代疫苗是否應要全民接種，何美鄉直言「你問我的話，我應該不會去打」，她認為，自己已經打過足夠的疫苗，經過檢測抗體後，抗體的量很好，除此之外還有T細胞，「假如我有被感染過的話，表示我根本就是很強，感染了之後我一點感覺都沒有，所以我絕對不屬於那種高風險的人」。何也說，「你就是看狀況！」若冬天疫情再起時，是流行一株致病性較高的新病毒，還是要考慮接種疫苗。
何美鄉認為，Omicron「再怎麼弱毒」，對於小朋友仍有一定毒性，「我個人對於以後世世代代我們的新生兒都會去打mRNA疫苗，我覺得有點不是很自在」，另新冠肺炎可預見將像流感，長輩每年都要打一劑疫苗，建議應為兒童與老人準備安全性更高的疫苗，例如次單位蛋白疫苗等，「就是對於他安全性我們比較有把握的，就是雖然mRNA疫苗他有他的效果，他還是有很多波動在背後我們不清楚的地方，那需要一點時間來釐清」。
新冠肺炎已持續2年多，何美鄉呼籲，大家不用再害怕疫情，中重症者多為本身就是不健康者，因此對於大部分健康者打過疫苗後，就可戴口罩、洗手等正常防疫，「我並沒有叫你故意去被感染，當然是你過正常的生活」，不用過於緊張。
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