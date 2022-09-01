宜蘭縣長參選藍綠同日登記　先後拚場衝氣勢

尋求連任的宜蘭縣長林姿妙，今（1）日不約而同與民進黨宜蘭縣長江聰淵同日登記參選，雖然一前一後相繼前往登記避開同台，不過雙方各自在群眾簇擁支持下，展現氣勢也拚場面，雙方也都向群眾喊話呼籲支持；首先登記的林姿妙強調任內讓很多不可能變成可能，強調「房子蓋一半，師傅不能換」，盼鄉親支持連任。後到的江聰淵則說絕對不會讓家人干政、不允許貪汙，要讓宜蘭鄉親繼續走路有風。兩邊陣營登記日尬場比氣勢，煙硝味相當濃厚。
僅管日前因為貪瀆弊案遭到起訴，林姿妙今日上午在同樣捲入弊案的女兒林羿伶陪同下，前往選委會登記參選尋求連任，國民黨秘書長黃健庭也到場力挺。林姿妙表示，擔任縣長三年多來認真做事，把不可能的事情變成可能，兩天當成一天用，誠心誠意為宜蘭打拚，把不可能的事情變成可能，包含地熱發電、鐵路高架、高鐵延伸等，批評檢調成為執政黨打壓異己、政治追殺的工具，呼籲支持者團結，會勇敢向前走，用最好的服務，拚出宜蘭好生活，
相隔1小時候到場的江聰淵致詞時表示，林姿妙任內沒有看到宜蘭的進步，讓自己深感憂心，因此決定要來承擔宜蘭進步的責任，強調清廉、能力、國家意識是從政者的基本條件，強調自己絕不會讓家人干政，絕不允許貪汙、不讓宜蘭蒙羞。江聰淵隨後並也在臉書發表文章，直言面對涉貪被起訴的對手心情很沉重，知道這場選戰沒有樂觀的理由，因為在面對司法起訴，對手選擇打出「悲情牌」，預告接下來的選戰之中，對手的「抹黑牌」也將蠢蠢欲動了。