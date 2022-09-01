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大同總經理人選定了　由副董王金來真除兼任

▲大同公司今（1）日召開董事會，通過委任總經理案，副董事長王金來正式真除兼任大同公司總經理。圖左為大同董事長王光祥，圖右為王金來。（圖／大同提供）
▲大同公司今（1）日召開董事會，通過委任總經理案，副董事長王金來正式真除兼任大同公司總經理。圖左為大同董事長王光祥，圖右為王金來。（圖／大同提供）

記者許家禎／台北報導

2022-09-01 16:43:26

大同公司今（1）日召開董事會，通過委任總經理案，副董事長王金來正式真除兼任大同公司總經理。王金來感謝歷屆以來的總舵手，貢獻大同的升級轉型，也讓大同的營運表現更加亮眼。王金來也表示會努力開創大同的新局，實現利潤共享，因此今年在績效獎金之外，也會加發近來首度發放的員工酬勞獎金激勵員工，希望提高生產力，持續精進，展現堅實的團隊戰鬥力。

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大同公司指出，王金來曾於109年擔任大同公司獨立董事，對於大同公司的發展以及內外部事務皆有一定程度的瞭解與熟悉。他也曾任國際四大會計師事務所之安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國大陸之會計師資格，為國立政治大學經營管理博士，目前亦是精英電腦副董事長兼總經理，並於台灣併購與私募股權協會及中華民國公司經營暨永續發展協會擔任副理事長。

大同副董事長兼總經理王金來於安永聯合會計師事務所早期服務時曾任大同公司簽證會計師，於安永30年期間，為台灣百大企業品牌及高科技公司獻策，對於國際事務、公司制度、公司治理與經營管理具相當豐富之經驗與高效能溝通協調技巧。

對於新經營團隊進駐後大同公司這2年來的營運表現，王金來對歷任董事長及總經理表達誠摯的感謝，每一位歷任的總舵手對經營管理之獨到做法都厚植公司營運實力，貢獻大同的升級轉型，讓大同的營運表現亮眼事業成長。

大同公司111年上半年度本業獲利9.6億元，年增82.9%，EPS 0.41元，較110 年同期增加了0.18元，EPS提升78%，是大同自110年第二季以來，連續五季每股盈餘獲利。本業方面，重電事業營收成長達51%、馬達成長8%，全力發展的太陽能及智慧能源與去年相較，亦有3%之成長。

王金來表示，董事長秉持對全體股東及早發放股利的承諾與初衷，在大股東與董事會的支持下，將再接再厲努力開創大同的新局，實現利潤共享，而股東權益亦多繫於員工的努力，故今年在績效獎金之外，亦會加發近來首度發放的員工酬勞獎金激勵員工，這不僅是經營團隊對各事業單位之努力成果表示高度肯定，亦激勵各事業單位提高生產力，持續精進，展現堅實的團隊戰鬥力。



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