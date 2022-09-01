國民黨呼籲陳時中勿卡大巨蛋　喊話民進黨別再傷害棒球

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林杏兒說，柯市府當年停工大巨蛋的理由是要「重新議約」，黃珊珊並「樂觀估計」，重新議約後台北市府一年可增加6000萬元的分潤。林杏兒質疑，讓台北市損失750億元以上的機會成本，只為了一年6000萬元的分潤，這不是「賺小條，虧大條」的超級賠本生意嗎?
雖然現在柯市府已改變對大巨蛋的態度，但林杏兒提醒，現在柯市府被遠雄提告國賠22億元，柯文哲說如果遠雄不和解，就不要想拿使用執照，這又是為了22億元，去損失閒置土地一年150億元的機會成本。林杏兒喊話，「柯文哲之前卡蛋，民進黨現在卡蛋，年底要三振黃珊珊與陳時中，才能還台北市民一個公道。」
練鴻慶回顧馬英九市府時期，不同意遠雄更換協力廠商，但當時扁政府工程會三次撤銷北市府決議，保障遠雄大巨蛋BOT的「最優申請人」資格，導致馬市府只能跟遠雄簽約。「晚一年簽約，大巨蛋的土地就多閒置一年，台北市就要多損失150億元的機會成本」，這是當年談判籌碼在遠雄身上的原因。
而針對內政部次長花敬群以「不能期待我放水」來為「卡蛋」辯解，練鴻慶駁斥，大巨蛋的煙控模擬審查，第一次9項意見，第二次6項意見，第三次暴衝到61項意見；第四次不但意見增加到80項，審查委員也從7人翻倍到14人。「花敬群的意思，是前面審查意見少的時候是放水，是審查委員只有7人的時候是放水？」
練鴻慶說民進黨卡大巨蛋，每卡一年台北市損失150億元，每卡一天，台北市民就損失4100萬元。「民進黨把台北市民當作人質跟肉票，除非陳時中當選，不然就要卡蛋到底」。雖然國民黨跟民眾黨有競爭關係，但人民的福祉超過政黨利益，現在中央刁難柯市府的政策，我們也必須站出來，捍衛台北市民的權益。
何志勇說，1991年爆滿的球迷向行政院長郝柏村高喊「我們要巨蛋」，到今年已經31年，郝院長已離我們而去，結果大巨蛋還是「孵不出來」，這其實很可悲。
原本大聯盟今年的海外賽有考慮台灣，明年的經典賽也把大巨蛋當作預定地點，現在都因為中央「卡蛋」而告吹，民進黨真的是讓棒球迷心寒。每卡大巨蛋一天，台北市就損失4100萬元的機會成本，4100萬已經可以蓋十座簡易球場了。
何志勇比對，民進黨在大巨蛋把安全標準無限上綱，但是新竹棒球場，卻是只有「點交」取得使用執照後就開打，造成球員受傷。新竹市政府應該要回答「點交」是否就是等同「驗收」？行政院發言人羅秉成說過去世大運場館也有沒驗收就開打的「前例」，但當年是為了趕2017年世大運，現在新竹棒球場是為了趕什麼？「趕林智堅、沈慧虹的選舉」，蔡其昌身為中職會長，同樣難辭其咎。
何志勇諷刺，民進黨執政縣市，新竹棒球場就一定要趕上選舉；民進黨不執政的縣市，大巨蛋就一定不能趕上選舉，一定不能在柯文哲的任內完工。柯文哲對大巨蛋案是自作自受，但現在也已經知錯能改；反而民進黨對棒球是完全的選舉考量，會讓所有球迷寒心。