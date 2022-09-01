又見腸道出血性大腸桿菌感染！最小個案2歲女童嚴重水瀉

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疾管署副署長莊人祥受訪時表示，今年截至今日，已有13例疑似個案通報、2例確診，過去從2012年以來，全年最多的為2013年通報18例，但無確診，今年比較「詭異」的是月7月已有4例、8月已有5例通報，可能是醫師警覺性比較高，而今年確診的2例都是8月通報個案。
莊人祥坦言，檢視通報醫院發現並沒有很集中，所以目前還看不出有什麼趨勢，而這2個月通報數比較高，其他過去幾年，每個月最高通報至多4例，而7、8月通報的9例中，5例分布在中部、4例在北部，確診的皆為中區個案，但縣市不同。
莊人祥認為，因為這2例個案血清不同，並非群聚事件，應為散發個案，透過接觸環境、受感染動物或是飲食受汙染都有可能感染，今日公布個案為2歲女童，是本土年齡最小個案，曾至北部旅遊，感染源較難確認。
疾管署說明，腸道出血性大腸桿菌感染症為食因性傳染病，致病原為大腸桿菌，人可經由接觸受感染的動物、食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染，該病潛伏期約2至10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，少部分人可能會引起溶血性尿毒症候群、栓塞性血小板減少性紫斑症，並可能導致長期洗腎或造成死亡，病原所產生的毒素是導致腸黏膜出血及腎臟病變的主要原因。大腸桿菌血清型約100多種，較常見的血清群主要為O157，另其他血清群如O26、O45、O111、O103、O104、O121及O145等亦可能造成相同症狀的疾病。
疾管署提醒，預防腸道出血性大腸桿菌感染症應落實手部衛生及飲食安全，用餐前、上完廁所或接觸動物後，應使用肥皂澈底洗手；保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，才能降低感染風險。民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史。醫師如遇到疑似病患時，請儘速通報，並採集相關檢體送驗，及早給予病患適當治療，防範疫情擴大蔓延。