孫盛希剛爆新戀情！被抓包與他十指緊扣　曖昧互動全曝光

廖柏雅即將推出全新迷你專輯《LOVER BOY》，其中主打歌《Weekend Boyfriend》邀請孫盛希合作，歌曲寫下男女之間互有好感，卻仍維持在曖昧狀態的關係。MV選在日出的浪漫海景，兩人在海灘上進行了一場燭光晚餐。過程中廖柏雅與孫盛希的曖昧互動顯得相當自然。此外，孫盛希日前才剛被爆新戀情，沒想到又「有新歡」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 歌曲《Weekend Boyfriend》描寫男女還未確認關係前的曖昧灰色地帶，在還未正式確認是男、女朋友之前，互相探索對方的愉悅過程。在創作時，廖柏雅其實並不認識孫盛希，卻在編曲完成後突然靈光乍現孫盛希的聲音，並認為她相當適合一起合唱，於是主動聯繫，沒想到孫盛希一聽這首歌就秒答應了這個合作，兩人事後也僅花了一周討論歌詞及內容。▲▼廖柏雅（上、下圖右）與孫盛希合作新歌《Weekend Boyfriend》。（圖／華納音樂提供） 這次MV選在有著浪漫日出的海邊取景，導演設計了海灘燭光晚餐，廖柏雅及孫盛希則飾演一對正在曖昧期的伴侶。開拍時，導演不斷要兩人盡量親密，除了眼神交流，更要十指緊扣、靠著頭互相凝視、各種環抱，而當要正式進入燭光晚餐的鏡頭時，孫盛希也尖叫道：「Oh my god！來了嗎！」過程同樣讓廖柏雅直呼害羞，並坦言自己已經「流手汗」，事後他分享：「到後面真的有戀愛的感覺，有一幕Shi Shi（孫盛希） 還餵我吃東西，這也是我第一次讓女生餵食！」Jay Park真的要來台！同框原子少年與HUR 時間、地點曝邱鋒澤閃電請辭《娛百》主持人 陳零九崩潰「哭了3天」獨／羅志祥真的全面復出！北京見鐵粉泛淚 脫口新動向海裕芬捧7個月孕肚穿白紗！求子10年「跑遍台灣宮廟」