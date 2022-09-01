拜登擬對台軍售334億元武器 學者：國軍現有裝備增購
美國政治新聞機構Politico日前引述消息人士報導，拜登政府計劃要求國會批准估計規模11億美元（約334億元台幣）的對台軍售案，包括AGM-84L魚叉反艦飛彈、AIM-9X響尾蛇空對空飛彈與雷達監視系統。專家表示，這筆軍售若提升，也是既有裝備之提升，但擔憂拜登政府只提供不會刺激中國之武器。
報導指出，軍售案內容包括60枚AGM-84L魚叉（Harpoon）Block II飛彈，售價3.55億美元（約108億元台幣）、100枚AIM-9X Block II響尾蛇短程空對空飛彈，售價8560萬美元（約26億元台幣），以及用於監視雷達合約延期的6.554億美元（約199億元台幣）。
國家政策研究基金會高級助理研究員表示，魚叉飛彈響尾蛇飛彈都是國軍現有武器裝備，算是現有裝備的增購，監偵雷達雖然狀況不清楚，但是應該也是現有雷達之性能提升。
針對傳聞美方遊說台灣再蓋一座AN/FPS-115「鋪路爪」（PAVE PAWS）長程預警雷達，揭仲認為，200億元蓋一座長程預警雷達有難度，就算真的是出售長程預警雷達也是現有裝備之提升。
揭仲表示，在中國8月一連串對台軍演後，美國對台政策有產生影響，透過媒體匿名方式釋放消息，先試圖安撫中國，恐怕很長一段時間之內不會出售刺激中國的武器裝備，成為對台軍售的一項限制，未來恐怕出售也是台灣現有武器的續購案。