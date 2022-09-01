全支付上線首日破50萬註冊！全聯今祭出全通路每週回饋8%
行動支付越來越普遍，「無現金」交易已成世界主流。超市龍頭全聯推出「全支付」，宣示要搶當行動支付界領頭羊，今（1）日APP終於上線啟用，全聯也公布首週註冊會員數就突破50萬人。為歡慶上線並回饋消費者支持，全聯宣布祭出「不限通路！週週享8%點數回饋」，每人每周享2次回饋，最高回饋88點；另外第一銀行今也宣布綁信用卡消費贈5％「全點」（相當於5％回饋）。
全支付上週才亮相，截至今日上線已有超過50萬會員註冊，為接續熱潮，全聯不僅祭出每人每週享二次回饋，連結指定銀行更最高回饋全點150點（1點等於1元），國泰世華、富邦銀行、台新銀行（Richart帳戶）等都有配合；另外信用卡部分，國泰世華、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、彰化銀行等7家信用卡祭出最高享33.3%點數回饋。
不僅如此，第一銀行今也宣布推出「全支付」綁信用卡消費贈5％「全點」（相當於5％回饋）。此外，到王品旗下餐廳除有200元優惠，以「王品瘋Pay」付款送6％瘋點數，使用第一銀行萬用神卡「義享天地聯名卡」再享5％現金回饋，等於最高打76折。
每週六、日全聯PX Pay綁定第一銀行信用卡，單筆儲值或消費滿1000元，即可享200福利點。針對中秋檔期更祭出9月9日、10日兩日限定，單筆消費滿1500元回饋750福利點（相當於75元）的5％優惠，用「義享天地聯名卡」綁定全支付，單筆滿300元登錄再贈5％刷卡金回饋，以及全支付50全點，等同以87折優惠。
除此之外，土地銀行日前也率先宣布「全支付」活動，連結土銀帳戶，可享全點雙重回饋。另消費者至9月底止下載「全支付」APP成功連結土銀帳戶即送「全點」100點，活動期間使用「全支付」以土銀帳戶消費扣款成功者，單筆消費滿新台幣100元即可另獲得「全點」100點，每人限回饋一次。