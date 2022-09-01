林柏叡當王鶴棣忠犬爆紅　告別《蒼蘭訣》逼哭粉絲

來自台灣的林柏叡在仙俠劇《蒼蘭訣》扮演觴闕，真實化身是一條大黑龍，既是王鶴棣最得力的助手，亦是武功高強又忠心的隨扈，也演繹出劇迷眼中最迷人的鋼鐵直男，光是短短20天的播放期，觴闕或林柏叡就榮登10次以上的微博熱搜，在收官最後一集時，他發長文告別《蒼蘭訣》說：「我是林柏叡，是你們的大黑龍，最後再讓我說一次吧，尊上威武，屬下真的告退了。」
林柏叡說：「我要做的就是不辜負每一次命運的垂青，給所有幫助過自己、喜愛過自己的人一個交代。」也因為這個告別，粉絲紛紛留言「哭到頭痛的把大黑龍殺青vlog翻出來再看一遍，從始至終一直都是那個一心一意守護尊上的觴闕」、「平時憨憨傻傻帶給我最多歡樂的觴闕，從殺青vlog到播出大結局都賺足了我的淚水」、「你就是觴闕，你是最好的觴闕。希望平行時空的觴闕和林柏叡都能夠越來越好」。
林柏叡從2014年因為《等一個人咖啡》開始往戲劇扎根，也出演過電影版《鬥魚》的于皓，一路從時裝到古裝的演出，可以清楚發現到林柏叡在創作角色的豐厚度上，已經越來越純熟。他剛在北京結束一個短片影集《盲少爺的小女僕》的拍攝，劇中他擔綱男主角，許久沒有回台北的林柏叡，也期待近期可以參與台劇的演出，為支持他的觀眾帶來更多的作品。