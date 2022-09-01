《LOL》PCS首張世界大賽門票！CFO力壓BYG　激戰4局取勝

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第二盤BYG展開反擊，開場雙方下路仍和前一局一樣打得火熱，短短9分多鐘就出現5次擊殺，不過是由BYG小佔優勢，接著中期雙方互有人頭和地圖物件交換，BYG則在24分40秒的團戰打出優勢，順勢取得巴龍，接著利用「四一分推」的策略，持續給對方壓力，最後在32分鐘趁著CFO防守巴龍之際，BYG上路Likai的菲歐拉成功「鼻地」，將主堡攻破，扳平系列賽。
系列賽第三盤，CFO下路再度選出達瑞文應戰，開賽2分鐘雙方打野和下路就在河道激烈碰撞，CFO靠著人數優勢，一個團戰就讓下路Shunn收下3個人頭，前期經濟就瞬間拉開1.5K，憑藉著下路的發揮，CFO也舉得物件、視野等優勢，再靠著幾波小團戰成功收下龍魂與巴龍，5路皆優的情況下，短短25分鐘就以17比4的人頭差，取得2:1聽牌優勢。
第四盤，背水一戰的BYG終於將對方達瑞文封鎖，並在前10分鐘兩度靠著中野連動，針對CFO中路Mission打出擊殺，一度拉出小小1K的經濟差距，怎料BYG吃下第二條小龍後，撤退時疑似出現溝通失誤，CFO趁機開啟團戰，一連收下3顆人頭將經濟反超，後續CFO再靠著一波野區0換2的碰撞拉開經濟，24分30秒雖然BYG嘗試在中路All in主動開團，但仍不敵對方，遭到Ace團滅，CFO也就此底定大局，推完高地、拿下巴龍後，共花費28分30秒拿下系列賽，挺進2022《英雄聯盟》世界賽。
此外，2022《英雄聯盟》世界賽將在9月29日於墨西哥正式開打，並於11月5日在舊金山進行決賽，PCS賽區與往年一樣，夏季賽冠軍將直接進入小組賽、第二名則將從外圍資格賽打起，但同樣都將取得世界賽的門票資格，而PCS冠軍賽則在9/4的17時開打，將由CFO出戰敗部決賽的勝者。