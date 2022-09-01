COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《LOL》PCS首張世界大賽門票！CFO力壓BYG　激戰4局取勝

▲《LOL英雄聯盟》太平洋職業聯賽（PCS）進入最後一週，CFO以大比分3:1力壓BYG，挺進世界大賽。（圖／翻攝自PCS YouTube）
▲《LOL英雄聯盟》太平洋職業聯賽（PCS）進入最後一週，CFO以大比分3:1力壓BYG，挺進世界大賽。（圖／翻攝自PCS YouTube）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-01 21:56:04

《LOL英雄聯盟》太平洋職業聯賽（PCS）夏季季後賽進入最後一週，今（1）日率先由例行賽第四名CFO和第六名BYG進行BO5的勝部決賽，勝方除了能晉級週日（9/4）的冠軍賽外，更能拿下代表PCS賽區出戰2022《英雄聯盟》世界賽的首張門票，因此格外受到關注；而系列賽中，雙方前兩場戰成1比1平手，不過後兩場CFO靠著良好的團隊營運，在前中期拉開與BYG的經濟差距，讓他們在團戰得以獲得優勢，最後都用大差距的擊殺數，以3比2的大比分拿下系列賽，成為PCS首隻晉級世界賽的隊伍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
系列賽首局2分鐘，CFO靠著輔助Koala的納帝魯斯精準勾中對方AD，雖然沒有產生擊殺，但也打出下路優勢，CFO隨後取下2條小龍，而17分鐘雙方爭奪第3條小龍時，CFO精準的開戰和發揮，讓AD達瑞文拿下首殺，並靠著被動技能「直接提款1070元」，經濟差距就此拉開，雪球滾動起來後，CFO順勢拿下龍魂、巴龍，並在32分鐘以17比7的人頭數拿下勝利。

第二盤BYG展開反擊，開場雙方下路仍和前一局一樣打得火熱，短短9分多鐘就出現5次擊殺，不過是由BYG小佔優勢，接著中期雙方互有人頭和地圖物件交換，BYG則在24分40秒的團戰打出優勢，順勢取得巴龍，接著利用「四一分推」的策略，持續給對方壓力，最後在32分鐘趁著CFO防守巴龍之際，BYG上路Likai的菲歐拉成功「鼻地」，將主堡攻破，扳平系列賽。

系列賽第三盤，CFO下路再度選出達瑞文應戰，開賽2分鐘雙方打野和下路就在河道激烈碰撞，CFO靠著人數優勢，一個團戰就讓下路Shunn收下3個人頭，前期經濟就瞬間拉開1.5K，憑藉著下路的發揮，CFO也舉得物件、視野等優勢，再靠著幾波小團戰成功收下龍魂與巴龍，5路皆優的情況下，短短25分鐘就以17比4的人頭差，取得2:1聽牌優勢。

第四盤，背水一戰的BYG終於將對方達瑞文封鎖，並在前10分鐘兩度靠著中野連動，針對CFO中路Mission打出擊殺，一度拉出小小1K的經濟差距，怎料BYG吃下第二條小龍後，撤退時疑似出現溝通失誤，CFO趁機開啟團戰，一連收下3顆人頭將經濟反超，後續CFO再靠著一波野區0換2的碰撞拉開經濟，24分30秒雖然BYG嘗試在中路All in主動開團，但仍不敵對方，遭到Ace團滅，CFO也就此底定大局，推完高地、拿下巴龍後，共花費28分30秒拿下系列賽，挺進2022《英雄聯盟》世界賽。

▲（圖／翻攝自PCS YouTube）
▲PCS賽區的CFO成功挺進冠軍賽，9/4將與敗部決賽的勝者進行冠軍賽，並攜手前往參加2022《英雄聯盟》世界大賽。（圖／翻攝自PCS YouTube）
此外，2022《英雄聯盟》世界賽將在9月29日於墨西哥正式開打，並於11月5日在舊金山進行決賽，PCS賽區與往年一樣，夏季賽冠軍將直接進入小組賽、第二名則將從外圍資格賽打起，但同樣都將取得世界賽的門票資格，而PCS冠軍賽則在9/4的17時開打，將由CFO出戰敗部決賽的勝者。

SONY小螢幕旗艦機Xperia 5 IV　錄影更強遊戲中也能直播

華碩推Zenbook 17 Fold OLED登場！全球首款摺疊螢幕筆電

STUDIO A返校回饋！Mac現折2500元　LINE Pay最高回饋10%

iPhone 14傳有2大重要功能！最強蘋果分析師郭明錤再出手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀