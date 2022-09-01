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社宅當年競選政見　蔡英文：選對人才能中央與地方合作

▲總統蔡英文與林佳龍到土城五穀先帝廟參香，致詞表示社宅是當初競選新北市長的政見，強調選對人才能中央與地方合作。（圖∕記者吳嘉億攝，2022.9.1）
▲總統蔡英文與林佳龍到土城五穀先帝廟參香，致詞表示社宅是當初競選新北市長的政見，強調選對人才能中央與地方合作。（圖∕記者吳嘉億攝，2022.9.1）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-01 22:43:21

總統蔡英文今（1）日晚間一周二度再到新北市，與民進黨新北市長候選人林佳龍合體到土城五穀先帝廟參香，並向現場信眾及鄉親致詞及拉票，除了感謝鄉親支持讓自己能夠當選並連任總統外，也提到社會住宅政策是當初競選新北市長時的政見，後來當選總統後實現政見興建，強調地方政府選舉時選對人，才能中央與地方一起合作，最後提到下班後不是在跑行程而是做為總統向人民報告，希望國家可以更好，大家一起努力。

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蔡英文致詞時表示，不論是照顧政策或是地方建設，都需要中央跟地方一起做，所以地方要有執行力，就像社會住宅政策，是2010年參選新北市長時提出的政見，後來當選總統實現政見要蓋8年20萬戶社宅，其中有12萬戶是新蓋的，透過中央跟地方協力是可以蓋很多，「新北蓋的不多」，但其他縣市地方政府都蓋得很積極。

蔡英文指出，林佳龍的政見其中說要蓋2萬戶社宅且有3000戶要蓋在捷運沿線，要蓋讓年輕人付得起租金的社宅，證明政府有在照顧年輕人，就是中央跟地方要一起做，地方政府選舉時就要選對人。

蔡英文也提到再過幾天就是九三軍人節，表示隔壁鄰居中國經常在嚇我們，感謝軍人24小時守住前線，所以現在每隔一兩天就會到國軍營區，去看他們給國軍鼓勵，感謝國軍精神很好、意志很強，因為他們知道要保護國家，國家是值得拚性命去保護的，要給掌聲感謝他們。

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