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專訪／批張善政假道學　鄭運鵬：「大中華思維」不符時代

▲鄭運鵬表示，「假道學」是經不起檢驗的，且張善政的「大中華思維」，恐已不符合時代，且走到絕路。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬表示，「假道學」是經不起檢驗的，且張善政的「大中華思維」，恐已不符合時代，且走到絕路。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-02 16:00:002022-09-02 16:11:09

擁有國際機場的桃園市是台灣的國門，今年底的桃園市長選舉，對綠、藍兩黨來說，是勝敗重要指標，就連小黨及脫黨的參選人都加入戰局，更顯桃園的重中之重。民進黨最終推出明星級立委鄭運鵬，對陣代表國民黨空降的前行政院長張善政。鄭運鵬接受《NOWnews今日新聞》專訪，被問及張善政近來包含抄襲等諸多爭議，他說，「假道學」是經不起檢驗的，且張善政的「大中華思維」，恐已不符合時代，且走到絕路；他說，相信現任市長鄭文燦及總統蔡英文的治國方向與政績，桃園市民有深刻感受，自己對選情有信心。

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▲鄭運鵬與彭俊豪拍攝定裝照。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬參選以來展現十足活力，其與議員彭俊豪拿著光劍拍攝定裝照，就受到高度討論。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
談到張善政近來爆出抄襲，再加上其過去諸多「保守」發言持續被挖出，鄭運鵬表示，不論任何人，「假道學」都是經不起檢驗的，因為把道德喊很高的人，通常都沒有想到自己的狀況。

鄭運鵬說，不期待他用更高標準檢視自己，就用對林智堅的標準就好，把5700萬的研究計畫拿出來秀一下，讓大家比對，「如果說得有道理，不就在這題反敗為勝了嗎？」

「我也沒有要求他退選」，鄭運鵬表示，張善政不應該躲起來，應該像林智堅舉行一、兩場記者會說清楚；另外他也建議張善政可以提出政見，承諾未來要訂定規章，避免「複製貼上」的標案在桃園市政府發生，「張善政可以阻止張善政的弊端」。

 進一步談到張善政，鄭運鵬說，他比較跳tone的時候，應該就是跟前高雄市長韓國瑜搭檔選副總統的時候，那時不論性別、台灣產業等相關發言，都可以顯現出張善政相對保守，「但我也不覺得有甚麼關係，大家價值觀不同」。

不過，鄭運鵬話鋒一轉指出，張善政對公共政策的「大中華思維」，確實與部分國人傾向相同，「但這樣的方向能不能帶領台灣走下去？我認為是已經走到絕路，也不符合時代的需求」。鄭說，這是「政策方向的選擇」，並不是「意識形態」，台灣可以左右逢源沒問題，但不能因為產業過度依賴中國，造成其他市場損失。 

記者追問，張善政的最高行政資歷是馬政府的末代行政院長，張也相當以此自豪，鄭運鵬表示，當初民進黨準備執政，立院同事也都以看守內閣的角度在質詢張，更不會要求他做出重大決策；然而當時遇到台南大地震，張善政確實有盡到他的責任，這可以肯定，不會因為現在選舉就把對手攻擊得面目全非。

另外，談到昔日同黨立院同事鄭寶清也登記參選，鄭運鵬表示，影響一定會有，但現在還沒有辦法判斷，相信鄭文燦8年的施政紮實，市民看得到桃園的改變，再加上蔡英文的政績，自己對選情還是很有信心，「最近沒有接觸鄭寶清，未來如果在公開場合遇到，也不會尷尬啦，就禮貌互相尊重」。

▲（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬表示，相信鄭文燦8年的施政紮實，市民看得到桃園的改變，再加上蔡英文的政績，自己對選情還是很有信心。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

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