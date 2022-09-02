專訪／批張善政假道學　鄭運鵬：「大中華思維」不符時代

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鄭運鵬說，不期待他用更高標準檢視自己，就用對林智堅的標準就好，把5700萬的研究計畫拿出來秀一下，讓大家比對，「如果說得有道理，不就在這題反敗為勝了嗎？」
「我也沒有要求他退選」，鄭運鵬表示，張善政不應該躲起來，應該像林智堅舉行一、兩場記者會說清楚；另外他也建議張善政可以提出政見，承諾未來要訂定規章，避免「複製貼上」的標案在桃園市政府發生，「張善政可以阻止張善政的弊端」。
進一步談到張善政，鄭運鵬說，他比較跳tone的時候，應該就是跟前高雄市長韓國瑜搭檔選副總統的時候，那時不論性別、台灣產業等相關發言，都可以顯現出張善政相對保守，「但我也不覺得有甚麼關係，大家價值觀不同」。
不過，鄭運鵬話鋒一轉指出，張善政對公共政策的「大中華思維」，確實與部分國人傾向相同，「但這樣的方向能不能帶領台灣走下去？我認為是已經走到絕路，也不符合時代的需求」。鄭說，這是「政策方向的選擇」，並不是「意識形態」，台灣可以左右逢源沒問題，但不能因為產業過度依賴中國，造成其他市場損失。
記者追問，張善政的最高行政資歷是馬政府的末代行政院長，張也相當以此自豪，鄭運鵬表示，當初民進黨準備執政，立院同事也都以看守內閣的角度在質詢張，更不會要求他做出重大決策；然而當時遇到台南大地震，張善政確實有盡到他的責任，這可以肯定，不會因為現在選舉就把對手攻擊得面目全非。
另外，談到昔日同黨立院同事鄭寶清也登記參選，鄭運鵬表示，影響一定會有，但現在還沒有辦法判斷，相信鄭文燦8年的施政紮實，市民看得到桃園的改變，再加上蔡英文的政績，自己對選情還是很有信心，「最近沒有接觸鄭寶清，未來如果在公開場合遇到，也不會尷尬啦，就禮貌互相尊重」。