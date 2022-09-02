專訪／宅男成「桃園勇者」　鄭運鵬裝「拘束器」歡樂克敵

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「我有跟總統報告過，會用最短的時間讓桃園的選舉歡樂起來」，鄭運鵬推出了打卡看板，也有「桃園勇者號」出任務，未來還會增加親子活動，鄭運鵬笑說，會讓選戰正面一點，「歡樂就不會負面嘛」。
或許是過去在社群網路上，鄭運鵬時常自PO「迷因圖」，或分享動漫「二次元」的心得，他投入選舉後的行程照片，也有別於傳統政治人物嚴肅排排站比讚，他在拍定裝照時，擺出各種有趣的姿勢；這一天，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，他也把支持者送他的玩具模型就擺在旁邊。鄭運鵬聊起這些「非政治」的構思時，態度坦然且自信，與其身著西裝的嚴肅外型有些「反差萌」。
從最愛的動漫「二次元」概念出發，鄭運鵬化身「桃園勇者」，開啟選戰這個「闖關任務」，要帶領桃園市民「運轉桃園大進化」，但最大的不習慣，恐怕就是個人臉書的發言被裝上了「拘束器」。
過去在社群媒體上，鄭運鵬幾乎都是親自留言，與網友互動、說明立場，但現在卻被綁上「拘束器」。他無奈但也認同地表示，「我被幕僚團隊限制留言了，我雖然就是講道理，但選舉嘛，被斷章取義也不好」。
從初入政壇的「Nice鵬鵬」，到國會明星級立委「月月鳥」幹事長，現在正式投入桃園市長選舉，化身「桃園勇者」，鄭運鵬拋出願景，要帶領桃園成為台灣心臟，進一步讓台灣成為世界引擎。