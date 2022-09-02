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專訪／宅男成「桃園勇者」　鄭運鵬裝「拘束器」歡樂克敵

▲鄭運鵬過去就以玩鋼彈、看動漫、蒐集模型的「資深宅男」形象廣為人知。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬過去就以玩鋼彈、看動漫、蒐集模型的「資深宅男」形象廣為人知。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-02 16:00:002022-09-02 16:13:18

提起讓各界最有記憶點的國會議員，鄭運鵬絕對名列前茅。過去他就以在臉書PO出玩鋼彈、看動漫、蒐集模型的「資深宅男」形象廣為人知，現在正式代表民進黨參選桃園市長，鄭運鵬接受《NOWnews今日新聞》專訪時笑稱，「我才不會去刪我過去的PO文，但我自由留言的權利被幕僚限制了」，他表示，身為「桃園勇者」，鼓勵所有市民都要有休閒生活，更把「生活產業化」，休息就是一個產業，「又不是每個人都像郭台銘一樣開大公司」。

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▲鄭運鵬趁日前帶老婆回高雄娘家的空檔，和高雄市長陳其邁相約。（圖／鄭運鵬競選團隊提供）
▲鄭運鵬笑稱，自己總以「最透明」的一面，面對社會大眾的檢驗，此次更要打一場歡樂的選戰。圖為其赴高雄與高雄市長陳其邁請益。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
從政以來，鄭運鵬用「最透明」的一面，面對社會大眾的檢驗，而也因為有為台灣打拚的使命，當得知民進黨要徵召自己參選桃園市長時，他馬上就同意，「答應前我甚至沒有告訴我家人，也沒有說要回家問一下」。鄭運鵬在專訪時聲音稍微沙啞，他坦言，身體還在適應高強度的選戰節奏。 

「我有跟總統報告過，會用最短的時間讓桃園的選舉歡樂起來」，鄭運鵬推出了打卡看板，也有「桃園勇者號」出任務，未來還會增加親子活動，鄭運鵬笑說，會讓選戰正面一點，「歡樂就不會負面嘛」。

或許是過去在社群網路上，鄭運鵬時常自PO「迷因圖」，或分享動漫「二次元」的心得，他投入選舉後的行程照片，也有別於傳統政治人物嚴肅排排站比讚，他在拍定裝照時，擺出各種有趣的姿勢；這一天，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，他也把支持者送他的玩具模型就擺在旁邊。鄭運鵬聊起這些「非政治」的構思時，態度坦然且自信，與其身著西裝的嚴肅外型有些「反差萌」。

從最愛的動漫「二次元」概念出發，鄭運鵬化身「桃園勇者」，開啟選戰這個「闖關任務」，要帶領桃園市民「運轉桃園大進化」，但最大的不習慣，恐怕就是個人臉書的發言被裝上了「拘束器」。

過去在社群媒體上，鄭運鵬幾乎都是親自留言，與網友互動、說明立場，但現在卻被綁上「拘束器」。他無奈但也認同地表示，「我被幕僚團隊限制留言了，我雖然就是講道理，但選舉嘛，被斷章取義也不好」。

從初入政壇的「Nice鵬鵬」，到國會明星級立委「月月鳥」幹事長，現在正式投入桃園市長選舉，化身「桃園勇者」，鄭運鵬拋出願景，要帶領桃園成為台灣心臟，進一步讓台灣成為世界引擎。

▲（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬個人風格顯著，就連競選看板都相當吸睛。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

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