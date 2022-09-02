iPhone 14還沒發表網購平台已推預購 花1元買1千折價券
蘋果發表會在台灣時間9/8凌晨舉辦秋季發表會，普遍認為會有iPhone 14系列登場，遠傳旗下的friDay購物也不等發表會了，搶先推出開賣優惠，即起至發表會前（9/7），只要花1元，就能搶先獲得1,000元專用折價券，可在購買新機時立即省下千元，率先完成訂購，還送蘋果原廠MagSafe充電器(市價1,190元)、麥當勞吉事蛋堡加冰紅茶即享券等雙重加碼禮。
過往iPhone 新機上市都供不應求，更別說折價，遠傳friDay購物看準死忠果粉對於新機的期望，搶先推出1元就能購入千元折價券，即日起至9/7間，只要在遠傳friDay購物以1元購買New iPhone專用1,000元折價券，就能在蘋果公布銷售日起，於遠傳friDay購物New iPhone專區購買不限規格、顏色新款iPhone時全額抵用，數量有限，售完為止，專用折價券使用期限從蘋果公布開始銷售日起，一直至11/30止，對於勢必要代代更新的忠實果粉來說會是頗大的吸引力。
此外，在蘋果宣布開始銷售日首日，只要使用上述千元折價券完成線上訂購，就送雙重加碼好禮，包含蘋果原廠MagSafe充電器（市價1,190元），以及麥當勞吉事蛋堡+冰紅茶即享券一張，在家上網就能輕鬆入手新機，還能享受麥當勞餐點。但目前已經缺貨，就看官方會不會再度釋出優惠名額。