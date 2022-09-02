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成都封城！當局認疫情複雜嚴峻　涉22區、傳播鏈逾20條

▲即將因為疫情而封控的消息一出，成都的菜市場便擠滿採購人潮。（圖／翻攝自微博）
▲即將因為疫情而封控的消息一出，成都的菜市場便擠滿採購人潮。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-09-02 07:10:54

中國新冠疫情反覆，四川省省會成都市1日宣布，自當天晚上6點起，全體居民原則居家、企業居家辦公、餐飲暫停營業，形同封城；消息一出，超市掀起搶購潮，民眾爭先恐後搶購物資，當地疾控中心則坦言，成都疫情嚴峻複雜，由於位處交通樞紐，已知的外地輸入傳播鏈就超過20條。

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綜合中媒報導，成都市1日舉行疫情防控工作記者會，由成都市人民政府副秘書長、市衛健委主任楊小廣等人，通報當前疫情防控工作情況，指成都本波疫情已在當地出現續發傳播，處於上升期，病例活動軌跡涉及成都市22個區（市）縣的公共場所，病毒傳播速度快、隱匿傳播多、病例活動分散、風險場所廣泛、全市疫情形勢「異常複雜嚴峻」。

成都市疾控中心應急辦主任範雙鳳則表示，由於成都與全省各市州來往緊密，自8月12日以來，已有超過20條病毒傳入鏈，累計報告病例超過900例；其中最為嚴峻的是錦江「8·25」關聯疫情，主要是因這陣子的高溫天氣，到泳池消暑的人多，人員聚集且無法配戴口罩，不能做到有效的防護，特別是成都環球中心水世界，前往遊玩的人多，居住較分散，疫情分散傳播的風險大。

範雙鳳指出，在接下來的全員核酸檢測期間，市民須每日配合社區和相關單位安排的核酸檢測，除了外出做核酸採樣外，盡量做好居家不外出。如確實需外出購買生活物資，務必要戴好口罩，快去快辦，切勿在採購期間與人群聚集閒聊，出現新的暴露風險。在家時，也要注意保持清潔和通風，做好家人和自己的健康監測，如果出現發熱咳嗽等異常症狀，則應立即向社區報備，在社區安排下規範就診。

物資部分，根據成都多個縣市區1日對外公布的儲備情況，聲稱可以滿足疫情期間，市民正常的生活需求，呼籲民眾按照日常消費習慣，適量購買即可，毋須恐慌囤貨。然而，在當局宣布「原則居家」措施後，到正式實施的幾個小時間，大批成都民眾迅速湧入超市或菜市場搶購食物及民生用品，不少超市貨架都被掃空，有民眾擔心這次封城不知道要持續多久，微博上也流傳許多瘋搶物資的照片。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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