成都封城！當局認疫情複雜嚴峻　涉22區、傳播鏈逾20條

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成都市疾控中心應急辦主任範雙鳳則表示，由於成都與全省各市州來往緊密，自8月12日以來，已有超過20條病毒傳入鏈，累計報告病例超過900例；其中最為嚴峻的是錦江「8·25」關聯疫情，主要是因這陣子的高溫天氣，到泳池消暑的人多，人員聚集且無法配戴口罩，不能做到有效的防護，特別是成都環球中心水世界，前往遊玩的人多，居住較分散，疫情分散傳播的風險大。
範雙鳳指出，在接下來的全員核酸檢測期間，市民須每日配合社區和相關單位安排的核酸檢測，除了外出做核酸採樣外，盡量做好居家不外出。如確實需外出購買生活物資，務必要戴好口罩，快去快辦，切勿在採購期間與人群聚集閒聊，出現新的暴露風險。在家時，也要注意保持清潔和通風，做好家人和自己的健康監測，如果出現發熱咳嗽等異常症狀，則應立即向社區報備，在社區安排下規範就診。
物資部分，根據成都多個縣市區1日對外公布的儲備情況，聲稱可以滿足疫情期間，市民正常的生活需求，呼籲民眾按照日常消費習慣，適量購買即可，毋須恐慌囤貨。然而，在當局宣布「原則居家」措施後，到正式實施的幾個小時間，大批成都民眾迅速湧入超市或菜市場搶購食物及民生用品，不少超市貨架都被掃空，有民眾擔心這次封城不知道要持續多久，微博上也流傳許多瘋搶物資的照片。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。