NBA／爵士打算賣掉上季所有主力輪換 已手握13個首輪籤
稍早ESPN知名記者Adrian Wojnarowski報導，猶他爵士送走明星後衛Donovan Mitchell，從克里夫蘭騎士換得Lauri Markkanen、Colin Sexton、Ochai Agbaji、3個不受保護的首輪選秀權和2個選秀互換權。而他們休賽季的交易計畫也還沒結束，預計將賣掉整個上賽季的主要輪換陣容。
爵士今年夏天開啟重建模式，先是和灰狼完成影響這個休賽季各隊操作的Rudy Gobert交易案，接著又在今天賣掉了Mitchell，兩名鋒線綠葉Joe Ingles和Royce O'Neale也分別在季中和季後被交易離隊，球隊一切從頭開始。
在完成Mitchell交易之後，這支球隊在2029年之前有13個不受保護或受到輕微保護的首輪選秀權，另外還有2名來自2022年首輪秀的球員——Agbaji和Walker Kessler。
爵士管理層還將繼續操作，Bojan Bogdanovic、Jordan Clarkson和Mike Conley這些主要輪換球員也全都開放談判，如果最終皆完成，他們可能擁有接近奧克拉荷馬雷霆的選秀資產。
鹽湖城在過去的6個賽季都闖進到了季後賽，這是目前西區最長的紀錄，但在他們始終無法突破第二輪，也讓球隊最終決定破釜沉舟，將球隊推倒重建。