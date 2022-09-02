新竹榮服處媒合助退除役官兵及眷屬接軌職場

新竹榮服處為鼓勵退除役官兵及眷屬積極投入勞動就業市場，適才適所，透過多元方法提供就業服務。日前由趙幼蘭副處長率就業站同仁結合永鴻國際生技股份有限公司攜手辦理「企業職場體驗活動」，邀請25位對生技產業工作有興趣，有意就轉業之退除役官兵及眷屬，「開箱」醫藥生技業，實地進入廠區內部，參訪製藥工作現場，直接且具體地對產業環境及職務深入認識。





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國內本土動物藥龍頭企業─永鴻國際生技股份有限公司為知名永信製藥集團關聯公司，以綠色養殖、提供安全有效動物產品為信念基石，主要產銷動物用藥品及動物保健產品，是聞名畜牧業界的領導品牌。該公司於今(111)年初與新竹榮服處簽訂「促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」，建立合作管道，共同為促進退除役官兵媒合就業協力。永鴻生技新竹工廠張廠長透過視訊連線，特別向當日參訪人員勉勵，醫藥生技是當前蓬勃發展產業，永鴻生技一直走在趨勢前端，歡迎加入醫藥生技行列，與永鴻共同成長！





活動當日先由張廠長向參加人員簡介企業概況與發展前景，並由生產處主管帶領參訪進入廠區內部，由各部門人員細說製藥程序與工作環境。之後依意願現場直接媒合面試，職缺包含廠務工程師、品保專員、採購專員、常日班技術員等，一站式服務讓退除役官兵及眷屬能順暢地掌握先機。新竹榮服處趙幼蘭副處長特別向永鴻生技公司致贈感謝狀，致謝其為退除役官兵及眷屬提供職場體驗與優質就業機會。此外，趙副處長也向參加人員宣導推廣加入輔導會數位榮福卡，以享有數位便利新生活！





退除役官兵林小姐表示，自身非醫藥生技產業專業背景，但對於該產業相當有興趣，覺得是非常有意義的工作。然而，過往甚難有機會瞭解產業實況，也讓自己躊躇不前。很開心藉由新竹榮服處Line@看到此次活動訊息，也在該處服務人員鼓勵邀請下，為自己跨出第一步，對生技業有了更清晰認識及參加面試機會。並且，他也鼓勵退除役官兵袍澤，善加利用輔導會各項資源，多聽多看多參與，把握就業好機會。





新竹榮服處趙幼蘭副處長表示，該處在就業服務角色上，致力促進退除役官兵及眷屬就業，以及向企業推介媒合優質人才，讓勞動力的需求與供給互相連結。此次將就業媒合延伸到企業現場，以多元與動態的方式開箱企業，提供對該產業或職缺有興趣的退除役官兵及眷屬能在具體瞭解後踴躍面試，也期待為企業招募到志同道合的新夥伴。在求職與求才的媒介角色中，榮服處未來將持續提供多元適切服務。此外，也鼓勵退除役官兵及眷屬，動動手指使用手機加入數位榮福卡，可更便利獲得輔導會最新福利與生活資訊。



