台美漁業MOU簽署滿20年　疫情後首次召開實體會談

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漁業署說明，在MOU框架下，美方承諾持續協助台灣衡平參與相關國際漁業組織，我方承諾遵守國際間養護管理措施，落實船隊管理；2022年度會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，就打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）捕魚行為、公海登檢、公海轉載、漁業勞動、氣候變遷等跨區域議題交換意見，並觸及雙方在共同參與的中西太平洋漁業會員會（WCPFC）等區域性漁業管理組織合作等議題，也檢視台美MOU與工作計畫執行情形，表達將儘速展開工作計畫修訂續簽的前置作業。
漁業署表示，美方此次特別專注致力打擊IUU捕魚行為，高度重視漁工人權保障，而且將水產品貿易與打擊IUU捕魚行為、消弭強迫勞動聯結，我方在會中承諾，將持續在相關面向與美方合作，亦會將美方此一態度轉達國內業界參考。
漁業署提到，台美在漁業及養殖合作備忘錄架構下定期舉行雙邊諮商會談，本次是新冠疫情爆發近3年來，雙方首次召開實體會談，恰逢雙方簽署MOU滿20週年，更顯珍貴。
漁業署也說，雙方持續合作履行國際規約規範，致力促進永續漁業，我方並感謝美方協助拓展我國於國際漁業組織的參與地位，作為國際社會一員，我方持續致力於強化漁業管理，加深與國際社群及相關國家的漁業合作。