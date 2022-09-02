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台美漁業MOU簽署滿20年　疫情後首次召開實體會談

▲「2022年度台美漁業雙邊諮商會談」於美國時間9月1日在美國華盛頓特區召開。（圖／漁業署提供）
▲「2022年度台美漁業雙邊諮商會談」於美國時間9月1日在美國華盛頓特區召開。（圖／漁業署提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-02 10:29:33

「2022年度台美漁業雙邊諮商會談」於美國時間9月1日在美國華盛頓特區召開，今年適逢台美漁業及養殖合作備忘錄（MOU）簽署20週年，也是自新冠疫情爆發以來首次召開實體會談，就國際漁業管理議題合作進行交流，同時也就雙方關切議題深入討論。

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農委會漁業署署長張致盛率員偕同外交部、駐美國台北經濟文化代表處組長林麗芳與美國國務院副助卿、商務部國家海洋暨大氣總署副助理部長、美國在台協會處長等單位，依據已建立長達20年之台美漁業及養殖合作備忘錄（MOU），進行2022年度台美漁業雙邊諮商會談。 

漁業署說明，在MOU框架下，美方承諾持續協助台灣衡平參與相關國際漁業組織，我方承諾遵守國際間養護管理措施，落實船隊管理；2022年度會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，就打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）捕魚行為、公海登檢、公海轉載、漁業勞動、氣候變遷等跨區域議題交換意見，並觸及雙方在共同參與的中西太平洋漁業會員會（WCPFC）等區域性漁業管理組織合作等議題，也檢視台美MOU與工作計畫執行情形，表達將儘速展開工作計畫修訂續簽的前置作業。

漁業署表示，美方此次特別專注致力打擊IUU捕魚行為，高度重視漁工人權保障，而且將水產品貿易與打擊IUU捕魚行為、消弭強迫勞動聯結，我方在會中承諾，將持續在相關面向與美方合作，亦會將美方此一態度轉達國內業界參考。

漁業署提到，台美在漁業及養殖合作備忘錄架構下定期舉行雙邊諮商會談，本次是新冠疫情爆發近3年來，雙方首次召開實體會談，恰逢雙方簽署MOU滿20週年，更顯珍貴。

漁業署也說，雙方持續合作履行國際規約規範，致力促進永續漁業，我方並感謝美方協助拓展我國於國際漁業組織的參與地位，作為國際社會一員，我方持續致力於強化漁業管理，加深與國際社群及相關國家的漁業合作。

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