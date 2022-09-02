拿身高換肉片！挑戰王品聚火鍋「3000公分肉瀑布」免費吃

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９月1日至9月15日更搭上日本火紅動漫，推出「進擊的聚人」肉瀑布挑戰賽，只要揪團挑戰身高集滿3000cm就能免費吃3000cm的肉肉瀑布，不論高的矮的只要你夠會揪，整團進店量身高，累積身高高度達3000公分就可以享受免費吃肉的快感。「進擊的聚人」挑戰免費吃肉瀑布活動的「放縱系雪花牛肉瀑布」，使用原塊肉現點現刨、明顯的紅、白相間，狀似大理石花紋的雪花牛肉，肉質鮮嫩而不油膩，口感鮮甜且香氣十足，瀑布造型滿足視覺也能滿足肉肉控的暢快感。
此外，馬辣集團最新9月份優惠也曝光了，9/1～9/30，含2成人以上同行，出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），或其一代表持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，即可享有超狂火鍋海鮮好料吃到飽。
馬辣全桌「XXL東石大蛤吃到飽」，新馬辣全桌「九孔鮑魚吃到飽」，新馬辣Plus+全桌「北海道生食級干貝吃到飽」；涮樂和牛鍋物食べ放題選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌「鮮甜白蝦吃到飽」。除此之外，馬辣集團旗下品牌，問鼎皇上吉祥宮廷火鍋、熊一頂級燒肉、哞哞屋和牛燒肉、夯下去新潮和牛燒、燒肉ChaCha個人和牛燒肉也都有優惠。