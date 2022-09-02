賈永婕兒子驚吐「爸爸很怕妳」她臉綠！意外釣小S爆真相
48歲女星賈永婕和老公王兆杰（George）結婚20年，育有兩女一子，婚姻幸福美滿，而她近日和家人一起飛往美國洛杉磯也不忘分享旅遊日常，曬出一系列美照。不過她2日凌晨發文，表示兒子睡前問她一句話，讓她當場結巴不知該怎麼回，也無奈直呼「我對下一代的不好影響」，貼文一出，意外釣出小S揭真相。
賈永婕2日在臉書發文分享與兒子的睡前對話，兒子問她「媽媽我有一個問題想了很久都想不通，為什麼男人比女人強壯，但還是怕女人」，賈永婕回兒子「有嗎？為什麼這麼說」?
豈料下一秒兒子竟驚吐「有啊！爸爸很怕妳」，讓賈永婕頓時語塞，內心糾結了一番才說「因為爸爸愛我」，怎知兒子還不死心，繼續追問「蛤？那妳呢？你愛爸爸嗎？妳怎麼不怕他」，讓被問倒的賈永婕哭笑不得，只能結巴回應「喔喔喔喔喔我我我我⋯⋯⋯真的不怕怕他好嗎！但是也不代表不愛他啦」。
貼文一出，網友笑翻，「爸爸不是怕，是尊重是尊重」、「是真愛，很好的教育環境下成長，未來一定能夠很懂的生存下去」、「不是怕是尊重」、「可愛的孩子」、「兒子精闢的見解耶」、「好可愛的提問」、「要說兒子以後你會懂的，這就是人生」；豈料留言串中，竟然釣出小S留言揭真相「你明明就怕他好不好！我都看在眼裡」。（編輯：郭佩蓉）