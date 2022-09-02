全家東方美人茶霜淇淋回歸！甜筒有小愛心：限時買1送1
網友敲碗許願成真，被封為全家霜淇淋史來最好吃之一的「東方美人茶」口味，9月5日起將在全家超商重磅回歸，APP 限時祭出5支168元，或是到門市買霜淇淋就送「親親香皂」。迎接周末到來，全家也加碼私品茶仙女紅茶、特大杯美式買一送一，使用全盈+PAY買霜淇淋再享買一送一。7-11今（2）日起一連三天推出「超值午六日」，嘎哩嘎哩君剉冰棒買一送一。
台灣人特愛吃茶口味的冰品，全家超商去年首次推出東方美人茶霜淇淋，一個月就賣破86萬支，被眾多網友封為史來最好吃口味之一。全家宣布將於9月5日起再次推出東方美人茶霜淇淋，採用新竹北埔單一產區茶葉，有獨特熟果香與蜂蜜香氣，這次特別搭配限量的心型脆皮甜筒，餅乾杯緣可以看見驚喜小愛心。活動期間祭出嘗鮮價45元，9月5日至9月7日在APP隨買跨店取推出限時5支168元。此外，9月5日起到門市買霜淇淋，加送一顆親親香皂。
雖然周末受颱風風雨影響，不過優惠還是不能少，每周固定五六日登場的「康康5」，推出阿奇儂虎斑巧克力雪糕、仙女紅茶、FMC生茶、悅氏Light 鹼性水、湖池屋黍一番、比菲多益生菌軟糖買1送1；9月2日至9月4日加碼特大杯美式買一送一，平均單杯30元，第二杯採發放小白單模式，憑兌換券於下周在原店免費兌換。若使用全盈+PAY支付，周末限時三天買霜淇淋享買一送一，也是芒果椰奶霜淇淋下檔前最後半價吃的機會。