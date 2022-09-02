軒嵐諾一夜減弱！轉中颱原因曝光 「自廢武功」變虛胖颱
「軒嵐諾」昨（1）日整天原本都維持強烈颱風的狀態，怎料經過一夜後，近中心最大風速降為每秒48公尺，今（2）日轉弱為中度颱風，對此氣象局長鄭明典昨日就曾發文表示，1日清晨，軒嵐諾颱風持續變強除了環境因素外，還有「垂直風切」小的因素，不過12小時後（1日14時），台灣上空垂直風切突然增強，稍稍限制了颱風強度的維持；氣象局預報中心課長林秉煜也表示，垂直風切確實影響了軒嵐諾的強度，不過還有一項重要原因是，它因為在原地打轉，氣團持續在海面上方運動，導致「海水溫度降低」，進而轉為中颱，但氣象局強調，未來北上過程中不排除會再轉為強颱，提醒民眾要繼續留意相關資訊。
林秉煜表示，颱風強度和海水的溫度溫度有關，軒嵐諾過去確實因穩定在海面上移動，吸收不少海洋蒸發的熱能，所以強度在剛開始生成後，才能短時間就發展為強烈颱風，不過隨著它併吞原本的熱帶性低壓（TD14），路徑要北轉時又面臨降速、原地滯留打轉等變因，長時間停在海面上，導致海水溫度變低，進而影響自身強度，有點像是「自廢武功」；不過氣象局也強調，未來軒嵐諾北上速度增快時，其強度仍可能再轉強，甚至不排除會在「中度」和「強烈」颱風間來回跳動。
鄭明典今（2）日上午也在臉書發文提到，軒嵐諾的颱風頂在凌晨時，「不輻散場」完全偏離，卷雲的遮蔽下，紅外線影像幾乎看不到颱風的環流，不過「可見光仍可部份穿透卷雲」，軒嵐諾的中、低層環流結構依然保持的很完整，近颱風中心的風速仍然很強，預期白天起垂直風切減弱，颱風也將往垂直風切較小的區域移動，颱風的對流會再發展，高層輻散場也會重新組織起來。
氣象局表示，雖然軒嵐諾在今早已轉為中颱，不過暴風半徑仍維持250公里，其暴風圈正在往巴士海峽移動，將影響台灣東北和東南部海域；林秉煜強調，「颱風強度」和「暴風半徑」並不成直接的正相關，軒嵐諾的暴風圈未來還會繼續擴大，讓北台灣的雨量明顯增加；此外，軒嵐諾目前在原地滯留打轉，預估下半天才會緩慢往西北方進行，氣象局指出，目前預測路徑相較於過去已經稍微偏西，今早8:30已發布海上警報，未來會繼續評估路徑和暴風圈擴張狀況，不排除發布陸上警報。